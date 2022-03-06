全民檢測｜李家超：按香港實況制定計劃　會確保食物及必需品充足

政府擬本月底推行全民強制檢測，並實施局部「禁足令」。政務司司長李家超今日（6日）表示，政府正籌備全民強制檢測方案，亦正聽取意見，會按香港實際情況制定計劃，當有了決定方案會向社會宣布細節及作詳細解釋，讓市民做好準備。

李家超強調，在整個檢測過程中，政府會確保食物及必需品供應穩定和充足，市民無需顧慮，且不要誤信謠言或在社交媒體可能出現的不確信息。



李家超（右二）青衣社區隔離設施，形容有關設施只用了短短七日就迅速完工，創造了香港一個工程奇蹟。（政務司司長網誌）

正籌備全民檢測方案 有了決定方案後會向社會詳細解釋

李家超今發表網誌表示，政府正籌備全民強制檢測方案，亦正聽取意見，會按香港實際情況制定計劃。李家超稱，當有了決定方案後，政府會向社會宣布細節及詳細解釋，讓市民了解與做好準備。

籲市民無需顧慮及不要誤信謠言 多留意政府發放的消息

李家超重申，在整個檢測過程中，政府會確保食物及必需品供應穩定和充足，市民無需顧慮，只需多加留意政府發放的消息，不要誤信謠言或在社交媒體可能出現的不確信息。

僅7日建成青衣隔離設施 李家超：創造香港一個工程奇蹟

目前，政府正全力增建隔離設施 ，配合全民檢測。李家超稱，他上周二﹙1日﹚視察剛建成的青衣社區隔離設施，形容該個中央援建工程中的第一個落成項目，只用了短短七日就迅速完工，創造了香港一個工程奇蹟。

他透露，下一個將完成的工程會是位於前新田購物城用地、由新鴻基地產及恒基地產借出土地的另一社區隔離設施，該處的工人正馬不停蹄地安裝組合屋，而上星期四﹙3 日﹚，他召開了跨局及跨部門會議，為籌備接收工作做好準備及部署，讓設施於短期內盡早運作和接收確診者。

李家超又指，中央援建的其他六個項目亦正全速進行，包括竹篙灣、啟德前跑道區、元朗潭尾（由新鴻基地產借出土地）、洪水橋近雞伯嶺路、粉嶺馬適路旁（由新世界發展借出土地）、以及港珠澳大橋香港口岸人工島。

運用緊急法落馬洲建港深臨時橋樑運物資

除了上述八項工程，李家超表示位於落馬洲河套區的國家援建項目亦正全速進行，工程由中建科工集團負責，將建造一座約1 000個床位的應急醫院和另約10 000個床位的社區隔離及治療設施，而因工程的急切性和必須性，他已行使《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》下的授權，就援建工程及有關人員及物資，豁免其受香港特區相關法律的限制，讓各方面的支援及資源急速到位，承建商盡快完成這急不容緩的工程。

新建設施將大大增加香港隔離能力，當隔離設施增加再配合有效的大規模檢測，香港將有力量把疫情上升趨勢扭轉為下降，從而管控疫情走勢，達致清零。 政務司司長李家超

隔離設施配大規模檢測 有力量把疫情上升趨勢扭轉為下降

9個中央援建項目共可提供約50 000多個床位，李家超相信新建設施將大大增加香港隔離能力，當隔離設施增加再配合有效的大規模檢測，香港將有力量把疫情上升趨勢扭轉為下降，從而管控疫情的走勢，達致清零。

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