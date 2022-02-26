疫情｜李家超感謝習近平重要指示　感激社會呼應「動員一切力量」

第五波疫情之下，港府在內地支援下正全力抗疫，但確診個案上升暫未見停止。政務司司長李家超稱，在兩年抗疫工作中，特區政府一直採取「外防輸入、內防擴散」的策略，以「動態清零」為目標。



李家超感謝國家主席習近平對香港抗疫作出重要指示，強調特區會做到三個「一切」和兩個「確保」，而港府全面展開動員後，社會各界一呼百應，紛紛主動行動，貫徹落實習近平「動員一切能動員的力量」。他表示，感激各界熱烈反應，形容積極投入值得肯定。



李家超早前到竹篙灣檢疫中心視察運作。（政務司網頁圖片）

李家超在《紫荊雜誌》3月號發表署名文章，提到自己2月12日率領港府代表在深圳與港澳辦、國家衞健委、國家疾控局、廣東省人民政府、深圳市人民政府等的領導及專家進行疫情專題交流會。他稱，自己在會上提出多方面支援請求，指有關請求獲得中央的重視，原則上獲全面接納。

他在文中列出，四名內地流行病學專家在會議五天後，赴港交流流行病學及病理排查經驗和分析，同時兩台移動核酸檢測車在同一天到港，作為首批協助香港提升檢測能力的先頭部隊。之後，四名內地重症醫學專家及由110名人員組成的核酸檢測隊伍，在19日來港參與抗疫，交流治療重症及老人病症經驗，及為採樣檢測工作對接，準備參與採樣工作。

在隔離措施及物資方面，李家超指，中國建築國際集團在竹篙灣的土地和啟德一塊用地，建立約1萬個社區隔離和治療單位，竹篙灣的單位更是即日開建；特區政府採購超過1億份快速抗原檢測包，首批約1,000萬份快速抗原檢測包由內地陸續送抵港，政府先派發予高風險人士；首批由國家捐贈的15萬盒抗疫中藥於於20日抵港，超過30萬盒不同的中藥亦將分批由內地到港；首批2,500萬個由內地提供的KN95口罩近日陸續到港。

國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示。（資料圖片/AP）

強調特區政府意志堅定 用好中央支持

李家超強調，感謝習近平對香港抗疫作出重要指示，香港特區會做到三個「一切」和兩個「確保」。他強調特區政府意志堅定，會用好中央支持，團結社會各界，全力抗擊疫情，指這是香港當前壓倒一切的任務。他表示有信心，在戰勝疫情後，香港可繼續建基於穩固的基礎，回復正常生活，逐步有序與內地恢復正常跨境人員往來，全面融入國家發展大局，以「一國兩制」的獨特優勢，面向世界，繼續鞏固香港的國際城市地位，開創新發展，譜寫在新時代下的新篇章。

李家超又稱，在良政善治新體制下，行政立法共同以市民福祉為依歸，聚焦解決長期以來積累的難題，紓解民困，如房屋、扶貧、弱勢社群和青年發展等。他稱，香港未來基建投資開支每年超過1,000億元，包括「明日大嶼」、「機場第三跑道」及「北部都會區」等大型基建項目，相信這些規劃有助促進經濟發展，有利香港民生，為香港長遠發展和融入國家發展大局，作出重要的貢獻。