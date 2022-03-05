疫情｜超市貨架清零　難民食物津貼追不上漲價：減至一日一餐

現時香港有1.4萬多名來自由非洲、中東等地的難民及尋求庇護人士，他們依靠社署透過香港國際社會服務社（ISS）發放每月巿值1,200元的超市現金卡過活。惟近日各區超市出現搶購潮，連日來貨架「清零」，食物價格亦愈見高昂；而難民的現金卡不能在其他地方使用，購買糧食成為問題。支援難民的非牟利組織呼籲，善心市民可考慮捐贈有500元餘額的八達通卡予一眾難民，助他們解決日常基本需要。



由中東來港七年多的Harry（化名）指，近日搶購潮下超市貨架全空，但他們每月1,200元的食物援助指定只可在超級市場使用，因此面臨食物不足的危機。（呂諾君攝）

貨架清空價格飛漲靠朋友接濟

現時政策規定，絕大部分的在港難民及尋求庇護人士不能工作，需要倚賴政府的人道援助計劃，每人每月只有1,500元的租金津貼（兒童只有$750）、1,200元以超市電子現金卡提供的食物援助（平均每日40 元）、300元的水電煤雜費，以及200至420元的現金交通津貼。第五波疫情之下，「封城」、「禁足」之說引發全民搶購潮，當超市的食品被搶購一空，難民也沒有經濟能力從食肆及街市購買食物。

由中東來港七年多、20多歲的Harry（化名）指，1,200元的食物援助只可在百佳超級市場使用，平日需要購買奶粉、蔬菜、意粉等等，近日除了難買食物，價格也不斷上漲，令他們難以負擔。以蕃茄為例，即使有貨，價格也由原本約7元一個，漲價至15至20元左右，而他們平均每日只得約40元可用。他指，現時和家人只好減少每餐的食物分量，甚至一日只吃一餐，但如超市搶購情況持續，單靠家中存貨，他們最多只可多捱3天。幸好日前Harry有朋友捐助了35包食物，讓他分發給35個相熟家庭；但他擔心其他沒有人脈的難民，情況可能不堪設想。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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聲稱難民不可在港從事有薪或無薪工作

Harry又提到，縱使難民中有不少人有工程師、教師、護士等專業資格，但根據本港規定不能工作，「其實我們不想靠政府，如果可以工作，就不用向納稅人伸手拿錢。」

現時在港的免遣返聲請人士被禁止從事有薪及無薪工作，違者可被判罰款5萬元及監禁3年；只有聲請獲確立、或獲聯合國難民事務署確認的難民，才可向入境處申請，要求酌情批准接受僱傭工作。申請過程困難重重，實際上合符申請資格的人，只佔過去11年入境處完成審核逾2萬宗聲請的1%。

Preston指，當近日烏克蘭難民受國際關注，希望市民也能關心在港難民社群。（呂諾君攝）

團體：每日食物津貼只夠買2公斤唐生菜

Justice Centre Hong Kong高級倡議及傳訊主任Preston指，近日坊間各個關注難民的組織共收到至少百多個相關求助，他們也留意到官方數字中的食材價格急劇上漲，即使超市內的蔬菜尚未被沽清，一位難民平均每日40元的食物津貼，亦只能支付等同2公斤唐生菜作為全日糧食。

而受社署資助向難民提供津貼的國際服務社因應疫情暫停其辦公室服務，鑑於大部份難民沒有銀行戶口，網上服務並不能取代現金發放或報銷。Preston形容，第五波疫情的高峰期正在醞釀一場人道危機，當近日烏克蘭難民受國際關注，他希望市民也能關心在港難民社群，他呼籲善心市民考慮捐贈有至少500元餘額的八達通卡，為在這個城市內生活在底層的弱勢社群解決生活難題及提供基本所需。