疫情｜社協斥在家患者欠支援　幼嬰燒到「變晒色」　等2日未入院

第五波疫情未見頂，基層面對開工及支援不足困境。香港社區組織協會副主任施麗珊表示，不少居民因支援不足而感彷徨，有嬰兒染疫後持續發燒，甚至「變晒色」，也未能安排即日入院，令家長更擔憂。



▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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有核酸檢測陽性患者等一星期也無人接走

施麗珊今早在《政好星期天》表示，基層居民染疫後面對支援不足問題，「電話打幾日都打唔到」，即使經核酸檢測發現陽性，等了一星期「望穿秋水」也無人接走，未能盡快安排隔離，避免傳染同住家人，亦沒有食物援助，靠團體上門提供所需物資。

唔少居民求助無門感驚慌，除咗確診，還面對失業、開工不足、因無法申請疫苗通行證豁免而出行困難等......有啲BB燒得好緊要都入唔到院，甚至變晒色，去醫院排1、2日都入唔到。 香港社區組織協會副主任施麗珊

她說，不少居民對求助無門感到驚慌，除了確診，還面對失業、開工不足、因無法申請疫苗通行證豁免而出行困難等，而社協亦有職員確診或檢疫，也出現人手不足問題，只能提供自我治療方案。她又指，「有啲BB燒得好緊要都入唔到院，甚至變晒色，去醫院排1、2日都入唔到」，令家長更擔憂，希望當局可盡快解決入院及隔離安排，也提供家居隔離醫療應對方案。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

