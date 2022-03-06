劉宇隆稱長者打四針才夠保護　摒棄群體免疫　思考具亞洲特色共存

第五波疫情超過42萬人確診。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（6日）在電視節目中指，至今疫情仍在快速上升的軌跡，故未有信心見頂。他又指，接種疫苗後也會受感染，確診後都有機會再染疫，故應摒棄群體免疫的槪念，而接種疫苗是為社會製造屏障，使感染後不會造成傷害。

他重申，60歲以上的長者應注射4劑疫苗，以提高長者的抵抗力，建議若首兩針推展得快，會向政府提議加快接種第3針，無須相隔現時指定的3個月。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，現時疫情未有信心已見頂。（資料圖片）

疫情仍快速上升 未有信心見頂

昨日新增個案達3萬多宗，較早前日增約5萬宗回落。劉宇隆今日出席無綫節目《講清講楚》時，被問及本港疫情是否已見頂，劉宇隆認為不應「逐日睇」，相反應參考七日平均線，他形容至今疫情仍在快速上升的軌跡，故未有信心見頂。

動態清零非追求零確診 劉宇隆倡參考新加坡管控方式

劉建議，可再觀察7至10日，若新增個案浮遊在3萬至6萬宗，便有機會見頂，又指本港人口密度較新加坡多，估計頂峰肯定比新加坡多。劉宇隆指，本港確診個案不會完全「清零」，即使內地「動態清零」策略亦非追求零確診，而是控制疫情的同時提高接種率。他認為，現時要思考有亞洲特色共存策略，參考新加坡有序管控方式，在減少傳播的同時，可有效救治患者及維持社會運作。

免疫嘅意思係你唔會再惹病，對唔住，你一樣會惹到病，無論你打兩針三針，甚至之前染過，都會再病。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆

應摒棄群體免疫槪念：對唔住 染過都會再病

本港疫情嚴峻，對於日後本港推行全民檢測時，會否早已達到群體免疫，劉宇隆認為應摒棄群體免疫的槪念。他解釋，接種疫苗後都會受感染，而確診後都有機會再染疫，「免疫嘅意思係你唔會再惹病，對唔住，你一樣會惹到病，無論你打兩針三針，甚至之前染過，都會再病。」

疫苗接種香港仍要「追落後」

他認為，在疫苗接種方面，香港仍要「追落後」，特別是長者。他呼籲市民不要沾沾自喜，又指免疫屏障仍「好水皮」，最重要是提高接種率，打齊3針只是基本。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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長者打4針才足夠 擬向政府提議加快第2針及第3針間距

劉宇隆重申，因長者的免疫力比年輕人低，故60歲以上的長者採用「3+1」，即注射4劑疫苗，以提高長者的抵抗力。他建議，若首兩針推展得快，會向政府提議加快接種第3針，無須相隔現時指定的3個月。另外，早前當局決定安老院友接種首兩針科興，由原定相隔28日縮短至21日，劉強調並無副作用。他又指，不認同院舍長者要快速測試陰性後才可打針，認為只要無發燒、無病徵就可以。

▼3月5日 深水埗麗閣邨圍封▼



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形容打針後感染是「好事」：接觸病毒3次可提升免疫質量

他又指，身邊不少人打針後5至10日後中招，又形容接種1至2針後再感染是「好事」，可再提升抵抗力，而感染後亦可再打針，亦有提升抵抗力作用。他認為，無論自然感染或打針，只要接觸了病毒3次，便可提升其免疫質量，「打咗針之後再感染，或者感染後再打針，都係無問題。」

打1、2針再感染，某程度上係好事，可再提升抵抗力，感染後再打針又得，亦可再提升.....無論自然感染或打針，見3次可提升免疫質量……打咗針再感染，或者感染後再打針都係無問題。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆

劉續指，在第5波疫情至今，已有6名較年輕的人士死亡， 當中4名10歲以下，以及2名則青少年，並指動態清零是手段，並非要達到零感染，而是減低傳播率，同時要分流及管控確診者，使他們不會由輕症變重症，甚至死亡。他又指，根據現時政府指引，確診者康復後一個月才繼續接種疫苗已是很保守的安排。