疫情｜港鐵人手減25%　工會冀盡力維持服務：無咗個站市民幾頭痕

港鐵至少錄得超過2200宗涉及車務、維修的員工和承辦商人員確診個案，須調整列車服務。香港鐵路工會聯合會主席林偉強估計，連同列為密切接觸者而須家居檢疫的員工，港鐵目前人手已削減約1/4。對於有指港鐵已備關站方案，工會希望在安全情況下仍可維持列車服務。



▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼



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確診及密切接觸者港鐵職員至少2,500人 工會林偉強：目前勉強頂得順

林偉強今早在《政好星期天》表示，確診及列為密切接觸者的港鐵職員至少涉及2,500人，佔整體人手約1/4，故市民在繁忙時段候車時間稍長，以屯馬綫為例，4至5分鐘才有一班車。他說，部分同事需要取消假期及加班以維持列車服務，形容現階段「勉強頂得順」。

希望即使延長候車時間也避免閂站

有消息指，港鐵已為人手荒制訂應變方案，包括制訂關閉個別車站的預備方案，或會選擇同區有多於一個車站，或車站距離較近的地區執行，但關站只會在最嚴重時出現。林偉強希望港鐵在安全情況下可維持列車服務，哪怕再延長候車時間，「如果無咗個站，要搭車都幾頭痕」。

乘客車卡「撩鼻」快測及妨礙車門操作 自私行為須譴責

有網上片段揭有乘客在車卡「撩鼻」自行快速檢測、妨礙車門操作、把口水沾到扶手等，林認為這些自私行為必須譴責，「如果車上有嘔吐物，要收車返廠做深層清潔先可以服務，有機會乘客要再等多一陣」。

▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼

