染疫外傭瞓街　羅致光去信菲領事解畫　促僱主善待：免成外交事件

第五波大爆發人人自危，不少外傭經檢測呈陽性，部份憂慮下，有人因而被炒遭趕離居所無家可歸，以至要在公園或汽車上露宿。勞工及福利局局長羅致光今日（6日）呼籲僱主善待外傭，視她們如家人一樣，共度疫境。他又透露，已於日前去信菲律賓駐港總領事，重申港府對保障外傭權益的決心和盡力為外傭提供援助，以免事情發展為外交事件。



▼有神父租用十多個單位分別供確診及康復者外傭暫住▼



上月向違限聚規定外傭發出51張定額罰款通知書

羅致光今在網誌稱，由於疫情期間外傭在假日聚集，增加跨家庭傳播病毒風險，勞工處因而在過往兩年透過與駐港總領事館合作，不斷在假日宣傳及提醒外傭遵守限聚及社交距離的規定，並不時與其他部門合作，進行執法行動。單是今年2月，執法部門一共向不守法外傭發出了51張定額罰款通知書，至近日，外傭聚集的情況已大幅減少了。

羅特別提到，外國傳媒報導香港疫情時，除了關注整體疫情及「國家隊」來港支援抗疫，亦有注意香港家庭如何對待確診外傭。當中，有少數外傭遭僱主解僱而無家可歸，以至要在公園或汽車上度宿等等，羅認為有關報導當然引起外傭祖國同胞關注及不滿，她們的政府自然要履行保障國民的責任，為她們發聲，而這已不是單單香港本土的問題，而是一個香港對外事務的問題。

虐待外傭破壞香港聲譽 增香港家庭聘用難度

羅重申，任何虐待外傭或近期所見少數僱主不合法及不合理解僱外傭，都會破壞香港外傭政策以及香港的聲譽。有關僱主固然可能會被起訴及負上刑責，而日後亦不會獲准聘用外傭，更甚的是，所有將來要聘用外傭的香港家庭，都可能因而受到負面影響，增加了聘用的困難。

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去信菲律賓駐港總領事重申保障外傭權益決心

為此，他已於日前去信菲律賓駐港總領事，重申港府對保障外傭權益的決心和盡力為外傭提供援助，以免事情發展為外交事件。他形容，由於外傭與僱主同一屋簷下生活，今波疫情在社區廣泛傳播時，往往一人「中招」波及其他同住者，而他有朋友一家便是小朋友和父母先後確診，外傭最終也難倖免。

有外傭悉心照顧獲僱主報以大利市 羅致光：善待外傭視如家人一樣

不過，由於該位外傭「打齊針」，體魄好，病情最輕，期間對少主不離不棄並用心照顧，兩星期間全員康復，僱主亦報以「大利市」以表感謝。因此，羅致光希望大家都可以推己及人，善待外傭，視她們如家人一樣，共度疫境。

▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼

