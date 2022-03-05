陳帆：全民強檢期間維持基本交通服務　未計劃公交執行疫苗通行證

政府早前預告推行全民強檢，到時應會配合禁足。運輸及房屋局局長陳帆今早(5日)於電台節目中被問到屆時會否維持公共交通服務，他指：「呢個係必然」，會確保市民可求醫及維持社會操作，但呼籲現時不要猜測，政府會在全盤規劃落實細節後盡快公告。他又指，暫時未有打算在公共交通工具執行疫苗通行證。

至於因應疫情，港鐵及專營巴士服務都大受影響，問到未來會否繼續擴大收車情況，大幅停擺，陳帆表示暫時見到的情形仍然可控，會就替代路線及營辦商人手考慮服務調配。



近日各間超市貨物都被掃清光，陳帆表示，已向市民提供更多資料，指食米儲存供應有一個月，而罐頭或急凍有兩三個月供應，指部分超市都明言有足夠供應，但或因工友感染或檢疫所致，短時間運貨上架或有影響，加上市民購買份額增加，未能補給才有空架情況。對有超市限購貨物，他認為是一個適當處理。

不過，有市民致電表示，儲糧非怕貨源不穩，而是擔心家中有人確診，全家不能外出下，政府未能提供協助。「搵人幫唔容易」，陳帆回應指會考慮有關情況。

廣東省開通6條水路航線供貨

陳帆另外在網誌提到，以鐵路形式運輸物資的「援港專列」周三抵港。料初期每日開行一列班次，有需要時可以逐步增加到每天4班貨運列車到港，而廣東省開通了6條水路航線，其中大鏟灣碼頭海上供港快線則以供港生鮮食品為主打，目前已增至2班定時定點駁船，提昇運力至每天360標箱。截至3月3日，各新增航線累計為本港供應超過2600噸生鮮食品。

退燒藥等藥物近日亦現搶購潮，陳帆表示，已與不同供應商溝通，現時正全球搜羅中，會「急市民所急」，但何時藥物可再上架要視乎供應商採購及運送情況，或仍需時。

港鐵過去一周入座率跌59％

昨日起104條巴士線暫停運作，港鐵8條路線服務班次亦有調整，問到未來會否有機會再大幅度停擺，陳帆表示，暫時見到的情形仍然可控，整體安全水平及質素都得以維持，指有每日監察公共交通的上座率，每天平時出行人次下降逾五成，有時更跌至六成，以港鐵過去一周入座率跌幅為59％。

他說，會視乎市民有否替代路線及營辦商人手調整班次，部分替代路線明白會要市民花更多時間或付更多車費，但指是「非常時期嘅非常安排」。港鐵早前預告，如人手進一步受疫情影響，或有機會關閉流量低車站，有任何改變都會預留時間公告，並提供替代路線或方案予市民參考。