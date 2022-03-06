菜芯白菜批發價跌三成　冰鮮豬貨量增　政府強調食物供應穩定

受疫情影響，無論是蔬菜或肉類都漲價。政府表示，菜芯及白菜昨日（5日）的平均批發價回落至每斤分別為7.2元及5.4元，較前日（4日）批發價下跌三成，整體蔬菜批發價明顯回落。至於昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量，約為平日內地供應量1.3倍。政府強調，內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過分採購。



▼3月3日 菜價仍然高企▼



根據政府最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約1,900公噸，其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為817公噸，菜芯及白菜昨日平均批發價回落至每斤分別為7.2元及5.4元，較前日批發價下跌三成，整體蔬菜批發價明顯回落。雞蛋方面，批發市場在過去一周平均每日供應共400萬隻。

在肉類方面，昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約68公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.3倍；上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復活豬屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。

昨日冰鮮家禽貨量約為15萬隻，數量約為平日內地供應量的八成；而本地屠宰的活雞約7,000隻，數量約為去年平均每日供應量的六成。

▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



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在食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年本港的食米進口及食用量維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。

政府表示，今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為3.04萬公噸；可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。