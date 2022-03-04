發泡膠圍城持續　機構月收5噸菜箱　回收商即場降解惟無力全消化

第五波疫情持續升溫，承載內地供港蔬菜的發泡膠箱滯留各區街市，形成一道道發泡膠圍墻，微弱的回收力量，遠追不上目前急速發展膠災，棄置堆填區或成避免發泡膠箱堵路的唯一出路。

有非牟利的回收組織，上月已回收超過5噸發泡膠箱，但處理量只屬冰山一角，有業界亦嘆欠補貼下「做一噸蝕一噸」。另有港商研發「發泡膠回收處理車」，可在街市即場「消化」膠箱，每日最多可處理半噸，但承認目前各區積存的發泡膠箱數量太多，單處理一個街市或已超負荷。

《香港01》亦向食環署查詢應對方案，暫未獲回覆。



內地憂播毒 拒港運載蔬菜發泡膠箱北上重用

《香港01》上月報道，農曆新年過後多區街市出現發泡膠墻，皆因以往可送返內地重新裝菜的發泡膠菜箱，憂成「播毒」工具，上月起已不能隨車北上載貨。

事情發酵近一個月，問題未見緩和，各積存的發泡膠箱更越積越多。以將軍澳區為例，西貢區區議員陳耀初表示，發泡膠問題正趨嚴重，其中厚德邨東翼、裕明苑行人路已被膠箱佔據，有居民擔心會釀成火警。陳說，發泡膠箱堆積位置附近是領展商場TKO Gateway，內有街市及超級市場，相信膠箱由此而來，憂長期堆放也會構成衞生問題。

▼上月多區街市囤積大量發泡膠箱▼



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每日以十萬計運菜發泡膠箱湧港

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，近日疫情再趨嚴峻，內地仍然擔心這些運載蔬菜的發泡膠箱沾上病毒，相信短期內仍無法送返內地循環再用，需另購新箱載貨，相關成本亦不排除會轉嫁到菜價。

袁估算，現時每日有超過200部菜車抵港，每部最多放600多個箱，變相每日有數以十萬計發泡膠箱湧至，還未計及盛載鮮魚、水果的膠箱，以及經水路及鐵路運輸貨物，相信現時在市面積存膠箱數量更多。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，處理發泡膠的技術不複雜，但屬蝕本生意。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

回收業指無補貼 做一噸蝕一噸

港府力推回收政策，但發泡膠回收工作，近乎無人願接手。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，即使回收發泡膠技術不複雜，但處理發泡膠屬蝕本生意，「一座山咁高（發泡膠）得幾百斤，做一噸至少運8至10車，再拉埋粒，連同人工電費，萬5蚊先搞掂……起碼每日處理4、5噸先夠拉粒機運作」，但拉粒後的原材料，每噸售價只得5,000元，變相「做一噸蝕一噸」。

回收業界促請政府直接以投標形式讓有心人大規模回收處理，並必須強調乾淨回收、去除膠箱上的膠紙。（資料圖片 / 黃偉倫攝）

回收發泡膠機構上月回收5噸菜箱

在政府資助下，非牟利的「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」近期出動「密密收」，上月已處理56車發泡膠菜箱，涉及過萬個，總重量合共約5.1噸。但劉耀成說，始終場地有限，經常「爆棚」，處理量只屬冰山一角。他認為，本港既有回收發泡膠技術，也非「做不好」，當局應直接以投標形式，讓有心人大規模處理，並必須強調乾淨回收、去除膠箱上的膠紙，否則「溶埋一齊就變無用」。

港商靠貨車即場溶解發泡膠

睿智環保科技控股公司去年加入發泡膠回收市場，每日出動一部3.3噸貨車到街市回收發泡膠。車上置有一部降解機可即場處理發泡膠，一小時已「消化」約200個發泡膠箱，走一轉最多可處理500公斤，涉及逾千個箱。

有別於傳統做法，處理膠箱時毋須去除箱上的膠紙，也可直接丟入機器。降解機加入化學溶液令發泡膠快速溶解，釋放佔重量95%的空氣，剩餘的聚苯乙烯（PS）與溶液融合，變成液體；機器也設有隔濾系統，移除附在膠箱上的膠紙及廚餘。送返廠房及再過濾後，淨化及分離出來的聚苯乙烯，會拉粒成塑膠原材料。

回收商促港府協助收集發泡膠箱覓地暫存

目前面對發泡膠圍城，睿智環保科技高級業務拓展經理蘇穎珊表示，以往主要處理街市已破爛的發泡膠箱，走一轉可到訪數個街市，但現在一個街市或已有過千個膠箱囤積。因人手問題，暫時已是每日處理上限，單靠一部車難以應付，料最快今年下半年才有另一部改良版貨車加入。她透露，上月已接獲超過70個查詢，涉及約200個街市或商場地點，收費將視乎發泡膠數量、地點、能否泊車等因素。

她認為，2017年本港廢紙圍城已是一大教訓，今年再迎另一回收危機，政府需要有效的中央統籌，把收集的發泡膠箱覓地暫存，再交予回收商分批處理。未來當局亦需要投放更多資源改善本地回收生態，包括鼓勵開發協助回收。

2017年9月，受內地停發廢紙入口批文影響，多個本地廢紙出口商發起停收廢紙行動，冀藉此向內地施壓，一度出現廢紙圍城。（資料圖片 / 林若勤攝）

領展：正聯絡回收商處理

領展回覆指，已即時聯絡第三方清潔服務公司協助盡快把發泡膠箱運走，以免阻塞行人及行車通道，但由於疫情或會持續一段時間，正探討不同的替代方案，包括聯絡本地專門處理發泡膠箱的回收商，協助回收處理。