內地周三蔬菜供應逾2400公噸　冰鮮豬達100公噸為平日1.9倍

全民檢測、禁足令等傳言四起，引發市民近日在超市的搶購潮，政府今日（3日）表示，截止午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過2,400公噸，略高於去年平均每日內地蔬菜供應量，而整體蔬菜批發價與昨日相若。

冰鮮豬肉方面，周三(2日)內地進口的貨量約100公噸，約為平日的1.9倍，冰鮮家禽和昨日（2日）屠宰的活雞，均為平日供應量約80%，食米儲量亦足夠市民1個月食用。政府表示，會繼續留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。



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政府表示，截止午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過2,400公噸，略高於去年平均每日內地蔬菜供應量。其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為859公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為11.2元及9.5元，整體蔬菜批發價與昨日相若。

雞蛋供應方面，政府表示，批發市場供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

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至於冰鮮豬肉方面，昨日內地進口的貨量約100公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量的1.9倍。而上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。

另外，冰鮮家禽貨量亦繼續上升至超過16萬隻，為平日供應量逾80%，昨日本地屠宰的活雞約9,000隻，同樣為去年平均每日供應量的80%。

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在食米方面，政府表示，現時食米貯存商須按政府要求，儲備足夠市民15天的食用量存貨，並引述業界指，食米貯存商存貨量一般會較政府要求多一倍，足夠本港市民一個月食用。政府又強調，近年本港的食米進口和食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸，今年一月底的食米備存貨量為3.04萬公噸。以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

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