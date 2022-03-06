韓正指私院未盡力救人　彭鴻昌：私營機構兩方向可減公院壓力

第五波疫情嚴峻，近日有討論提到私營醫院亦應分擔公立醫院的工作，亦有消息指，正於北京舉行的全國兩會中，主管港澳事務的國務院副總理曾言，公私營醫療機構都要治病救人，又指武漢爆發疫情時，公私營醫療機構都有參與。一向關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，私家醫院能幫助確診新冠肺炎的輕症病人或其他患病病人提供遙距或分流診治，或是提供非緊急手術服務，以減輕公院壓力。



接多宗劏房及板間房等求助個案

彭鴻昌稱，該組織從上月中開始已接收700多個個案求助，大部份個案是居住在劏房、板間房或籠屋，有時因家中一人確診，但不能趕及進院，結果令整個家庭或鄰居受感染。

私院可提供遙距診症及分流治療

彭幹事稱，私家醫院能幫助確診新冠肺炎的輕症病人或其他患病病人上提供協助，在輕症病人方面，私家醫院可以為未能入院的病人提供遙距診症，達到分流治療，又可真正接收帶有輕微症狀的病人，亦可接收情況較穩定而病毒量較低的病人。

提供非緊急手術可減輕公院壓力

在其他病人方面，私家醫院可以作出不同程度的支援。他舉例例如有病人在公立醫院已經預約超聲波檢查，但因疫情關係需要延誤。私院可以為他們先作影像診斷或其他初步醫療程序，甚至是非緊急手術，令他們不需擔心，又可增加病床流轉，減輕公立醫院壓力。

全國政協委員李大壯引述韓正指，每個市民的生命一樣重要，但聽聞有私家醫院不接收新冠病人，多名委員其後和應，韓正指這個不可能，有違「白衣使命」，白衣天使的使命是救人，質疑為何要選擇。