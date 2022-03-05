兩會｜韓正、夏寶龍料晤港區政協　香港抗疫工作成焦點

全國兩會正在北京召開，據了解，主管港澳事務的國務院副總理韓正，有機會於周日（3月6日）與港區全國政協委員會面，香港防疫抗疫工作勢成焦點。亦有政協收到通知，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，下周三（3月9日）亦會與港區政協會面。



按照慣例，主管港澳事務的中央官員，每年都會分別接見港區人大代表、政協委員，對上3年皆是身兼中央港澳領導工作小組組長的副總理韓正。去年兩會，韓正接見200多名港區政協委員，時間長達兩小時，有與會人士透露，韓正要求港區政協大力支持區政府做好防疫抗疫工作，並為特區政府出謀獻策，以及解決深層次矛盾。

去年3月兩會，夏寶龍亦有單獨會晤港區人大政協，講解中央出手修改選舉制度；根據議程，港區政協委員本月9日舉行小組會議，環繞熱點問題討論。

汪洋促政協為抗疫作更大貢獻

香港第五波疫情嚴峻，中央官員近日在多個場合亦有提及，其中全國政協主席汪洋昨日發表全國政協常委會工作報告，提出港區政協委員要為香港抗疫作出更大的貢獻和承擔。

連日主持支援香港抗疫工作協調會的夏寶龍，日前亦要求特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，「特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。」