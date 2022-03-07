消息：《頭條新聞》始創人、前助理廣播處長施永遠逝世　終年66歲

消息指，《頭條新聞》創始人之一、前助理廣播處長施永遠因食道癌逝世，終年66歲。施1981年加入港台，任職逾30年，由編導到監製，其後成為助理廣播處長，是港台第三把交椅，直至2015年退休



1981年加入港台退休前坐第三把交椅 因食道癌離世

1955年出生的施永遠，1980年浸會書院傳理系畢業，畢業後曾做過雜誌記者、《星島晚報》專題記者。1981年加入港台，任職逾30年，由編導到監製，其後成為助理廣播處長，是港台第三把交椅，直至2015年退休。其後曾在香港浸會大學任兼職講師。消息指，施永遠因食道癌逝世，終年66歲。

《頭條新聞》1989年誕生 施是第一代監製及創始人之一

《頭條新聞》1989年誕生，施永遠是第一代監製，亦是創始人之一。《頭條新聞》播放逾30年，以嬉笑怒罵方式諷刺時事，至近年遭通訊局警告，最終暫停製作。「是《頭條新聞》變了還是香港社會變了？未來要思考社會怎樣去看諷刺的表達方法，應否繼續存在。」施永遠生前受訪時指：「最重要嘅係，要去思考個節目點解冇咗，點樣冇咗。」

施永遠於2012年署任助理廣播處長，一般而言，署任任期為6個月或以上，期間由上級觀察工作表現。惟施署任逾一年多依然未能「坐正」。當時有消息指，時任廣播處長鄧忍光不滿《城市論壇》放置空凳造成尷尬場面、提出腰斬《議事論事》、要求《頭條新聞》製作團隊以時序交代節目構思過程、建議將《鏗鏘集》、《頭條新聞》調往亞視播放等。施當時接受傳媒訪問時，承認感覺到鄧忍光要求自己執行政治任務，坦言是港台工作30年內最大壓力。施最終署任兩年，於2014年正式擔任助理廣播處長，於2015年退休。