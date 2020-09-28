港台屢爆人事風波　兩前高層施永遠、陳敏娟署任時曾「坐唔正」

港台節目製作人員工會接獲消息，助理節目主任利君雅未能通過3年試用期，遭延長120日試用期，港台會「重啟」利君雅去年7月至11月期間出席政府記者會的投訴調查。 港台近年屢成「政治風眼」，曾多次出現人事任命風波，由高層至試用期員工「無一倖免」，兩名港台前高層施永遠及陳敏娟，先後署任兩年才正式擔任助理處長一職。陳文娟雖於2018年更上一層樓署任副處長，惟至今年9月1日離職時都未能「坐正」，情況同屬不尋常。 有港台前高層向《香港01》分析，近年港台內部情況越趨緊張，「做嘢要十分小心」，擔心不論港台或其他傳媒機構，越受「注目」的傳媒工作者會越受「關注」。

施永遠1981年加入香港電台，曾做到助理廣播處長，2015年退休。（資料圖片/受訪者提供）

前助理廣播處長施永遠於2012年署任助理廣播處長，一般而言，署任任期為6個月或以上，期間由上級觀察工作表現。惟施署任逾一年多依然未能「坐正」，至2013年更有傳時任廣播處長鄧忍光計劃終止署任，變相降職。

施曾稱：感鄧忍光要做政治任務

當時有消息指，鄧忍光不滿《城市論壇》放置空凳造成尷尬場面、提出腰斬《議事論事》、要求《頭條新聞》製作團隊以時序交代節目構思過程、建議將《鏗鏘集》、《頭條新聞》調往亞視播放等。施當時接受傳媒訪問時，承認感覺到鄧忍光要求自己執行政治任務，坦言是港台工作30年內最大壓力。施最終署任兩年，於2014年正式擔任助理廣播處長，於2015年退休。

港台前署理副處長陳敏娟今年9月1日離任。（資料圖片/黃國立攝）

陳先後署任「2+2」

施永遠退休後，由下屬陳敏娟接任，惟陳同捲署任風波，當時有指陳署任期間兩度未能通過晉升遴選委員會考核升級，經兩年才「坐正」助理處長職位，較一般一年時間長。港台節目製作人員工會當時曾向廣播處長梁家榮發公開信，指安排極不尋常。

至前副處長廖麗怡2018年退休，陳文娟署任副處長一職，當時內部消息指她將會接任該職，但仍有待晉升委員會拍板。可是，陳署任副處長超過兩年仍未能「坐正」，陳今年6月以健康為由請辭，至今年9月1日離任時依然是署任副處長。

港台助理節目主任利君雅未能通過3年試用期，遭延長120日試用期。（港台截圖）

前高層：越「注目」越受「關注」

有港台前高層向《香港01》表示，回想當年施永遠及陳敏娟署任事件，反映近年港台內部工作情況越來越緊張，「做嘢要好小心，係十分小心」，該名前高層補充，傳媒與政府及紀律部隊關係有所改變，尤其過去一年，港台亦發生不少事件，擔心越是「注目」的員工，會越受到「關注」。