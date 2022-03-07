何栢良：長者打兩針復必泰已能大降死亡率　科興要打3針才有用

撰文：鍾妍
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全港有逾7成安老院出現新冠肺炎確診個案，但院舍院友疫苗接種率不夠一半。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據研究，70歲以上長者要打齊3針科興疫苗才有效，但打齊三針最快要3個月，相反，打復必泰疫苗一劑已可減5倍死亡率，隔3周後打第二針，死亡率僅萬分之35，認為如重點為70歲以上長者打復必泰，死亡個案可短時間大減，甚至「斷崖式下降」，認為長者應可選擇接種疫苗的款式。
此外，政府訂下兩周內為所有院舍接種疫苗的目標，中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，料可以做到七八成院舍，但百分百有難度。

科興須打齊3針才有效

何栢良引述文獻指，70歲以上長者打滅活疫苗的免疫反應比較慢，打一針科興疫苗，對減重症或死亡無效益，要打至3針才有效。他指出，打兩針科興疫苗後，首兩個月最高峰可以減7成死亡率，但預防死亡的成效在4至6個月後只剩一半。他說，科興疫苗需時3個月才可以打齊3針，才能顯著減低重症及死亡率。

復必泰打兩針已能大幅減少死亡率

相反，若長者接種復必泰疫苗，打一劑已可減5倍重症及死亡率，隔3周後再打第二齊，就可以再減至每一萬人只有35宗死亡個案，故認為若重點為70歲以上長者打復必泰疫苗，可以在短時間內大幅減少長者死亡個案，「甚至斷崖式下降」，並強調長期病患或院舍院友接種復必泰的安全性「係肯定冇問題」，指出接種復必泰疫苗「比接種科興優勝好多」，建議院友及其家屬要「諗清楚」，而院舍亦要提供選擇權，不要只提供一款疫苗讓院友接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

料可為七八成院舍長者接種疫苗

政府訂下兩周內為所有院舍接種疫苗的目標，中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英說：「而家打晒就未必有可能，不過做到七八成。」他說目前個別院舍有半數員工染疫，只餘下一半或三分一的人手，「一下子應接不暇」，有部份醫生得知院舍大爆發而暫時不上門亦無可厚非，但認為院舍爆發已「十日八日」，職員陸續康復，服務可以逐步恢復。

為院舍安排上門接種服務有困難

有醫生亦籌組外展隊到院舍為院友及職員打針，香港西醫工會會長梁漢輝說，暫時聯絡院舍提供上門服務有困難，指部份院舍指已安排駐院醫生或機構安排接種，但爆發期間未能進行，部份亦因院內有確診個案，未能安排潔淨地方提供接種服務，暫時院舍名單上每十間可能只有一兩間能提供服務。他承認，有小部份外展隊員不願意到爆發院舍服務，指曾有兩人到院舍服務齊齊中招，不過仍有人士氣高昂願意參加。

社福界立法會議員狄志遠亦表示，外展隊有更積極為長者接種疫苗。他又說，方艙醫院使用率低，認為可以安排確診長者遷入，除招攬國內護理員外，亦可吸納本地勞工。

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