電子消費券｜千元熱賣手錶Top 5　G-SHOCK、CASIO、TIMEX無痛入手

買手錶時很重要的一個因素即在於「預算」，如果先把預算定出來，就能在茫茫錶海中先一步鎖定符合自己需求的目標，而預算視每個人的能力又會有多寡之分；如果佩戴手錶的用途純粹就是日常生活中看時間用，沒有一定要追求多高檔次的高級名錶的話，其實大概港幣1000以內就可以挑到不少實用又耐操的手錶。



日本媒體《Time Gear》最近針對2021年該國數家知名錶店進行調查，想了解那些最受消費者歡迎的手錶有哪些，他們分別列出了不同價位帶的錶，並從銷售數字做出一份排行榜，其中預算最親切的價位設定在1萬～2萬日幣，換算港幣大概就是$1000以內，論入手難易度的話，包括學生或上班族都可以相對輕鬆入手。

定價$1000以內的手錶訴求高實用性，在這個價位帶通常G-SHOCK很受消費者喜愛。（Source：gshock_jp）

這種定價在1000港幣內的手錶，最多人鎖定的品牌莫過於G-SHOCK，畢竟他們家手錶以耐用聞名，功能也很多元、方便，因此Top 5榜單可以預期會有不少G-SHOCK手錶獲得市場青睞，以下就來一窺包含G-SHOCK在內，還有哪些品牌和款式的手錶是那種好入手、CP值又超高的人氣選擇。

【含價錢】2021年度最受消費者歡迎的手錶一覽，港幣1000內的仍有大把選擇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第5名：WIRED AGAT424（日幣定價14,300）

錶款搭載石英機芯但採用類比指針顯示設計，面盤呈現左三眼格局，其中12點方向的小錶盤顯示的乃是1/10秒計時，可以展現出石英錶的高精準度特徵。手錶整體散發出兼具運動與新潮的外觀，同時它還有100米的防水性能，此外手錶的不鏽鋼錶殼搭配鍊帶具備不錯質感，比起樹脂錶殼會讓人CP值更優。

第4名：CASIO A100WEPC 電玩《食鬼》聯名款（日幣定價12,100）

A100WEPC整個錶面以及鍊帶的樣式都完全帶入了小精靈的元素，例如黑色的錶帶上印有米黃色的食鬼迷宮，至於表面無論上半部或下半部都成了經典電玩畫面的舞台，就連錶面下方四枚按鈕旁的四道彩色線條也都不見，取而代之的是延續錶面上半部的《食鬼》遊戲畫面，聯名主題讓手錶的佩戴樂趣更勝一般款。

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第3名：TIMEX T2N651（日幣定價9,130）

對於喜歡軍風手錶的人，TIMEX的產品還滿有吸引力的。不過要注意的是它只是長得很軍風，實際上如防水性能30米倒是沒外觀看起來的強悍，但如果平常都有注意不要讓手錶碰水的話，它的實用性還是不錯，包括面盤有夜光效果、面盤內側的24小時刻度，還有綠色尼龍編織錶帶等等，確保整體的佩戴性不會令人失望。

第2名：G-SHOCK DW-5600BB-1（日幣定價12,100）

G-SHOCK一上榜就衝上第2名，這款錶繼承了品牌最招牌的5600系列基因，從錶殼、錶帶到面盤都是清一色的黑色，整體全黑風格既簡潔又帶點時尚感，因此是G-SHOCK的長青暢銷款。DW-5600BB-1的錶殼尺寸為42.8 x48.9mm，戴上手的存在感滿強烈的，造型看起來也是大氣俐落，難怪很多消費者都愛它。

第1名：G-SHOCK GA-2100-1A1（日幣定價14,850）

農家橡樹爆紅至今已經三年多了，到現在它還是很受市場歡迎。這款錶之所以會引起話題，當然跟它的八角造型錶圈讓人想起AP的皇家橡樹有關，再來它的錶殼材質為內含碳纖維的高硬度精密樹脂，因此可以讓錶殼厚度控制在11.8mm的水準，是目前品牌指針／數位雙顯家族中最薄的一款錶，它有外型、功能也齊，加上定價也親切，成為現在市場最炙手可熱的國民錶之一。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：便宜也有好錶！預算價格5000元內暢銷手錶Top 5】