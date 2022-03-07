消費券．總覽｜5000元4月發　八達通6.16始攞盡　第二期可轉平台

財政司司長陳茂波上月底在最新一份財政預算案宣布，今年續向市民派發電子消費券，金額加碼至1萬元。陳茂波今日（7日）公布新一輪消費券計劃首階段詳情，指首期5,000元消費券將於4月發放，但實際發放日期將視乎疫情發展再作公布，

4間支付平台於首階段將與去年一樣，包括八達通、支付寶香港、WeChatPay HK及Tap&Go。當中，後3者用戶可於4月一次過領$5000，但八達通用戶要分兩期領取，首期4000元與其他支付工具同日發放，而由5月尾開始，只要5月尾至10月尾累計消費額達4000元，便能在下月16日收到餘下1000元消費券，即最快要6月16日可以獲發餘下1000元。



財政司司長陳茂波（左）及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲（右）今日（7日）公布新一輪消費券計劃首階段詳情。（孔繁栩攝）

【12:20】陳茂波稱，上次派發消費券預留6億行政費，但實際只使了2.5億元，與當年派現金差不多。

【12:10】99%去年成功登記市民無需作任何手續，但王學玲透露，5.7萬名市民已將原本的八達通退回，另外三個平台則有1000人取消了電子錢包。

【12:00】被問到去年已登記市民如已移民的安排，王學玲稱，設計消費券計劃時都有考慮到相關問題，會要求在申請表指明過去兩年有逗留在香港，但冇定義申請人是否移民，但會確保收到消費券人士合乎留港條件，需在香港消費，在香港商戶消費。

【11:51】陳茂波稱，新一波疫情來勢洶洶，消費券使用範圍好闊，可買防疫抗疫物資、餸菜、交通出行及生活用品都得，而為了盡快推出，減少改系統而延誤，範圍暫時不再進一步放寬，相信在其他方面用到消費券，讓市民省錢交水電費。

【11:48】王學玲稱，或有市民遺失或註銷了已登記的八達通，雖然更改手續雖然簡單，但小部分市民都需要協助，有關方面今日下午會在旺角及天水圍等地方設3個服務中心提供協助，但市民需要先預約

【11:46】王學玲表示，日後發放第二期消費券時，市民可重新選擇收款平台，政府正籌備第二階段工作，會盡快公布詳情。

【11:44】市民如持有樂悠卡，且用作上次領取消費券的個人八達通已取消，可致電八達通卡熱線29695500重新登記，無需額外提交表格。

▼2021年電子消費券發放四大電子程式▼



+ 3

【11:40】使用支付寶香港、WeChat Pay HK及Tap&Go的市民，可一次過領取5,000元消費券。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，八達通用戶將分兩期發放，首期4000元與其他支付工具同日發放，由5月尾開始，若市民合資格消費滿4000元，便能在下月16日就自動收到餘下1000元消費券。

【11:30】陳茂波稱，首階段$5,000消費券會向去年成功登記消費券市民直接發放，不用辦任何手續。他解釋，在令經濟壓力下，政府加強對中小企和市民的支援，1萬元消費券和暫緩追租措施都是此背景下決定，消費券原訂暑假7月派，但因環境急劇變化，其中一部分5000元提前至4月派。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



+ 3

▼財政預算案懶人包▼



+ 1

▼2021.08.02 消費券計劃秘書處情況▼



+ 12

▼2021年電子消費券首日派發▼



+ 6

▼2021電子消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼



+ 10

▼2021電子消費券發放首日情況▼

