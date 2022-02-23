電子消費券｜第二期市民可「轉會」　姜濤代言PayMe入選機會大？

財政局局長陳茂波今日（23日）宣讀新一份財政預算案，疫情影響百業，其中零售、娛樂、美容及餐飲重創。陳茂波宣布，政府今年將再向香港市民派發電子消費券，金額加碼一倍至1萬元，將會分兩期發放，4月會先發放首5000元，會沿用去年四個發放平台派發，另外5000將於年中派發，陳茂波今日說，另外的5000有機會加入新支付平台發放款項，亦即代表市民可於領取第一期消費券後轉會。



▼今年將再發放消費券 首5000元4月派發▼



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去年落選的PayMe近年受港人歡迎，尤其該平台近期大力宣傳，找來人氣男團MIRROR成員姜濤為主要代言人，成為新加入派發消費券的「大熱門」，但現時仍然「只聞流水聲」，未得到正式肯定，亦有消息傳出今年將再次落選。PayMe發言人今日回覆表示，PayMe是本地具市場領導地位的電子錢包，用戶超過250萬，積極支持有助疫後復甦及發展香港電子支付的舉措，未有正面回應提問。

翻查政府儲值支付工具持牌人紀錄冊名單，當中大部分登記的企業，並非港人常用的儲值支付工具，僅得PayPal、TNG、滙豐銀行旗下的PayMe，較為港人熟知。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，政府能夠選擇的平台不多，認為PayMe仍有機會入選。

由於政府多次強調以普及和方便程度作為考慮條件，而PayMe一直以來以個人客戶的數量佔優，因此可推斷PayMe近日與麥當勞等商戶合作推出折扣優惠，或為了增加商戶的覆蓋度，為未來於市場分一杯羹「鋪路」。不過，PayMe在P2P市場非常受歡迎，但礙於交易額1.2%作手續費，較其他平台包括八達通及Alipay HK都要高，因此商戶普遍都不選擇PayMe作為收款平台。如果手續費維持高企，或降低了PayMe的入圍機會。

至於近月一直傳出準備參與派發消費券的中銀香港，雖然其旗下的BoC Pay並非支付工具的持牌名單之中，但中銀香港持有銀行牌照，其營運涵蓋範圍包括儲值及支付，因此亦可派發消費券，相信亦是新加入派發消費券的「黑馬」之一。

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另外，4個沿用的支付平台將會為資格市民發放項，當中3間公司回應歡迎有關計劃，其中，八達通表示，港府再次推行消費券計劃刺激經濟，公司將會全力配合政府推動便利市民和商戶使用消費券。

有政府消息人士今日指，八達通的登記市民將先獲發4,000元，在花盡後再領1,000元。惟現時八達通的儲值上限為3,000元，因此無法一次過領取4,000元。消息人士指，八達通的儲值額只要低於3,000元，則可隨時到補貼站領取，直至合資格消費的4,000元花光。至於餘下1,000元的領取詳情，細節仍未確定。

不過業界消息人士透露，最後的1,000元與上輪消費券相同，於八達通領取後不受限制，可隨意消費，即繳交水電煤、電話費用等，因此亦能套現。市民於套現後更可「轉會」至其他支付平台領取另外的5,000元消費券。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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至於其餘的儲值支付平台方面，AlipayHK則表示，支持政府繼續透過派發電子消費券方式紓解民困，目前尚未清楚相關細節，具體還須等待政府的進一步公布和通知。AlipayHK亦指，去年獲甄選派發消費券後，合作商戶的交易在消費券期間錄得明顯增幅。

而WeChat Pay HK表示，周一（21日）已宣布將繼續為中小商戶減免交易手續費，由2022年1月1日起至2022年7月31日，所有使用「WeChat Pay HK收錢碼」的中小商戶，將豁免全部交易手續費，公司並已在周日（20日）正式接入港鐵，關於電子消費券計劃的詳情，將由政府相關部門公布。

縱觀去年電子消費券的「搶客戰」，最大贏家為八達通。陳茂波曾公布，有七成市民選用八達通；兩成人選用AlipayHK；WeChat Pay HK及Tap & Go則各佔約5%。自去年8月1日開始，消費券計劃已陸續向合資格市民，透過4款儲值支付工具分批派發消費券。截至去年12月31日，已向超過630萬名市民發放，總額約300億元的消費券。

方保僑估計，新加入的支付平台難與八達通競爭，估計市民最終因貪方便而懶得轉會，相信八達通仍然可獲六成市民選擇。至於其餘的佔有率，則視乎各間支付平台推出的優惠，是否能吸引市民選用。

▼2月22日 當局延長社交距離措施至4月20日▼



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼

