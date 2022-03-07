團體辦接種日　高血壓長者接受首劑疫苗　周五再有兩新接種中心

第五波疫情嚴峻，有團體今日（7日）舉辦疫苗接種日，優先為兒童接種科興疫苗，同時亦歡迎長者及成人到場接種，有高血壓的長者表示，因為要定時服用血壓藥，一直未有打針，但最近疫情嚴峻，所以決定到注射站接種首劑科興疫苗。公務員事務局長聶德權在啟動儀式指，增加長者及幼童的接種人數為重點工作，本周五觀塘創紀之城五期及港鐵青衣站，將會新增疫苗接種中心，方便市民接種疫苗。



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團體「全港社區抗疫連線」及「心中有晴」今日聯合舉辦「愛幼行動・3.7新冠疫苗接種日」，在港九新界設3個注射站為市民接種科興疫苗。今早10時多深水埗注射站已排起人龍，有家長帶同子女到場接種，亦有長者由家人陪同下打針。

年逾60歲的黃女士指，她本身患有高血壓，要定時服用血壓藥，一直未有打針，但最近疫情嚴重，所以今日才到場接種首劑科興疫苗。她亦指，疫情期間甚少外出，今日是她過年後第二次外出，平日只靠同住的女兒外出買日常用品。

家住附近、年僅11歲的余小朋友今日亦到場接種首劑科興疫苗，他接種後表示未覺有不適，他的大部份同學都已接種首劑疫苗。被問到是否知道接種疫苗的好處，他則指母親曾告訴他，接種後即使染病，病情都會較輕。

「全港社區抗疫連線」總召集人陳振彬在啟動儀式指，今日3個接種站有近800人預約打針，團體早前已舉辦達44場疫苗接種活動，3月底前打算舉辦多50場活動，望可惠及多2萬名市民。

公務員事務局長聶德權透過視像方式參與儀式，指增加長者及幼童的接種人數為重點工作，政府將會再增加疫苗接種中心，本周五觀塘創紀之城五期及港鐵青衣站，將會新增疫苗接種中心，方便市民接種疫苗。

身在北京參與兩會的「心中有晴」主席高永文亦透過視像表示，國家領導人在多個場合提到，整個國家都是香港的抗疫後盾，並在多個方面全力支持，包括供應醫療物資、建設隔離設施及供應生活物資。