醫療支援及清潔人手缺　醫院現垃圾山　1病房助理負責數十病人

公立醫院在疫情下壓力爆煲，繼多名患者要在戶外等候外，有傳媒亦拍攝到明愛醫院出院「垃圾山」，大批紅色垃圾膠袋堆積，醫管局支援職系工會主席吳偉玲接受電台訪問時表示，有大半處理有關垃圾的外判員工染疫或要檢疫，更有部分辭職，不夠人手清理，同類情況在其他醫院亦有出現，亦有外判員工反映保護衣不足。吳又稱，除外判清潔工外，病房助理等支援職系人手亦緊絀，部分更要一個人負責全個病房40至50人。



多間醫院有垃圾堆積情況

吳偉玲於港台節目《千禧年代》中指，垃圾堆積情況不只限明愛醫院，葵涌醫院、天水圍醫院、屯門醫院等，都因有工人要隔離檢疫甚或辭職，人手不足而出現類似情況，據她了解，葵涌醫院只有3人工作，正常需要約10人，缺逾半人手，指有外判商在員工未完成隔離期都催促上班。她說，明愛醫院情況應已有其他公司協助處理清潔，不過指出外判員工年紀大，都要顧及身體，加上有指防護衣不足，令人離職，致人手進一步短缺。

部份病房助理1人負責數十病人

除了清潔，吳偉玲說，病房助理等支援職系人手亦緊絀，有部分更要一個人負責全個病房40至50名病人，「大家都捱得好辛苦」，隔離病房不足，致等候入院檢測結果病人都待在普通病房，「分dirty team同唔係dirty team冇分別」，員工怨氣大，冀醫管局和政府可以向前線員工派發定額津貼，她說：「點解話醫護好重要，但幾年冇加人工。」

何栢良指醫院分流未到位

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，醫院分流未到位，部分醫院的病床空置量會較伊利沙伯醫院及聯合醫院等「重災區」好，認為要有中央調配，把需要住院病人盡快轉到其他社區治療設施或醫院等，減少佔用急症室病床，要長者長時間等候治療亦不埋想。

仍有三分一救護人員無法上班

消防處助理處長(總部) 黃鎮業亦指出，仍有三分一的救護人員無法上班，過去兩日的12分鐘提供服務達標率亦只有約兩成，最長要等逾30多小時，在加大人手上「基本上可以諗到做，都盡量做」，包括防火總區非前線救護、救護學院教官及助教、負責人士管理的救護主任等，都已調去當值救護車，為加快救護車流轉，更借用醫院附近的康文署場地作清潔點，並安排受訓救護學員協助清潔救護車，部分消防先遣急救人員都幫忙駕駛救護車，睇能提升服務水平。