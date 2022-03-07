第五波不治患者累計首逾2000人　4歲及8歲長期病女童今送院救不回

本港疫情持續嚴峻，衞生署今日（7日）公布新增25,150宗確診，屬連日來低位，但相信與未計入快速測試呈陽性個案有關，當局今宣布即日起開通快速測試申報平台；第五波疫情至今則共錄得48.5萬宗確診個案，總計達496,767宗。



本港過去24小時再多161名確診患者死亡，當中8人屬較年輕患者，年齡介乎29至60歲，包括患癌症並已擴散的29歲女子，另醫管局補充119名早前離世的患者為新冠患者。即今日共呈報280宗死亡個案，創單日新高，累計五波共2,287人不治，當中第五波佔九成，佔2,074宗，首度超越2,000宗。



另今日有兩宗兒童死亡個案，其中一名患甲狀腺疾病的8歲女童昨天因發燒及頭痛前往私家醫院求醫，其快速測試呈陽性，獲處方藥物後回家，但今早7時許被發現不省人事，期間急召救護車轉送瑪麗醫院，惟近8時半已不治；另一4歲女童則有先天性心臟病，今晨2時許送瑪麗醫院急症室時心跳停頓，期間曾現心跳，惟今早8時許再次心跳停頓，搶救無效，延至早上9時35分離世。兩名女童均已接種首針，當局指會轉交死因裁判庭跟進。



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印尼「疫機」載25患者來港被禁飛

疫情持續惡化，昨單日錄得25,150宗確診，屬近日低位，當中32宗屬輸入個案，當中25宗個案來自3月6日由印尼來港的GA876航班，涉24名女乘客及1位男乘客，因有眾多個案，已要求嘉魯達印尼航空停航。

歐家榮表示，經醫管局呈報共有1,980宗，經衞生署呈報則共錄得2,444宗，另私人化驗所呈報則有20,726宗。他總結指，由去年12月31日起計，第五波疫情至今共錄得484,136宗確診個案。

他又提到，對衞生署處理的2,444宗個案作基因排序分析，結果顯示，沒有個案帶有L452R基因特變；另有1,690宗對L452R呈陰性，即相信是Omicron病毒株；另有754宗尚待報告及病毒量並不足以分析。

累計85%安老院舍爆疫

安老或殘疾院舍個案方面，過去24小時新增18間院舍，11間是安老院，其餘是殘疾院舍，涉43名員工或69名院友染疫，他又指第五波疫情共有673間安老院舍有人確診，佔全港整體84.8%，涉約14,700名院友及4,000名員工。至於殘疾院舍至今共有220間有個案或爆發，佔整體65.7%，涉約4,350名院友及1,600名職員。

死亡個案方面，第五波疫情至昨日止，共錄得2,074宗死亡個案，增280宗，死亡率為0.43%，年齡介乎11個月至108歲，中位數是85歲。

九成死者為近兩個月患者

當局已完成140宗死亡個案的基因排序，當中13宗對L452R呈陽性，佔9.29%，應屬Delta病毒株；另有117宗則對L452R呈陰性，即相信是Omicron病毒株，佔 3.6% ，餘下10宗樣本病毒量不足，當中60歲或以上個案佔94.8%，年逾80歲或以上則有68.5%。

由於數據滯後，2 月 25 日至3月5日，119人於離世未公佈，有 76男 43女，年齡介乎 50至101歲。因此今日總公布死亡個案為 280人，第五波兩個月間共計2,074患者死亡，連同之前四波的死亡人數，總數達2,287名患者不治，第五波佔九成。

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各年齡群組確診死亡率及接種紀錄：



-70歲至79歲死亡率：1.13%

-80歲或以上死亡率：7.39%

-90.6%無打針或未完成疫苗接種

-多達93.1%年逾80歲或以上死亡個案無打針或未完成疫苗接種

完成兩劑及未完成兩劑分別



-整體而言，如已接2劑或以上，死亡率只得0.05%

-無打針或未完成接種，整體高達1.4%，兩者有28倍差別

-當中以長者尤為明顯，80歲或以上已打2劑者，死亡率只得1.85%

-80歲或以上無打針長者則達9.49%，兩者相差5倍

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則公布，本港再多161名確診患者死亡，涉及106男及55女，年齡介乎29至102歲，147名是65歲以上長者，另有96人是院友。13人已打2針、21人則已接種一針，其餘126人均無接種疫苗。

多名癌症病人染疫死亡

8名較年輕死者詳情：



．29歲女子，有癌症紀錄，並已擴散

．36歲女子，甲狀腺內分秘失調超過10年，需要覆診，她不適數天以及無胃口，3月5日近黃昏暈倒，救護抵達時時發現無心跳，已即時做心肺復甦法搶救，於深切治療部搶救後不治，交死因庭跟進

．45歲男，要洗腎，長期病患

． 49歲女，有癌症及有擴散

． 另有4位50-60歲確診死者有慢性疾病及癌症

兩死亡女童近半個月才打第劑疫苗

兩名小童死者詳情：(兩個案將計入明日公佈的死亡數字)



． 8歲女，本身有甲狀腺病，她3月6日發燒及頭痛，前往私家醫院求醫，其快速測試呈陽性，獲處方藥物後回家，但今早7點許被發現不省人事，家人期間曾進行急救，早上7時半送瑪麗醫院，救護人員有進行心肺復甦，但早8時28分不治，已轉交死因庭。女童於2月19日已打一針。

． 4歲女，有先天性心臟病，因反應差及嘔吐，今晨2時許送瑪麗醫院急症室，當時已心跳停頓，做心肺復甦後曾現心跳，其核酸測試呈陽性，轉送兒童深切治療部，惟今早8時許再次心跳停頓，搶救後延至早上9時35分不治。女童於2月24日已打一針。