快速測試 | 呈報平台本周推出　陽性或陽轉陰均可報　將抽查真偽

第五波疫情嚴峻，不少市民快速測試呈陽性卻申報無門。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（2日）表示，快速測試呈報平台預於本周內推出，市民無論檢測陽性、曾檢測陽性或已從陽性轉陰皆可呈報，當局會向患者派發相關文件及傳送短訊。

他指出，平台系統設有追溯期，會要求市民登記一個指定日子後的自檢陽性結果，但不會計算入整體新增個案，而亦會隨機抽查呈報個案，再進行核酸檢測，詳情稍後再作公布。



他續指，快速測試平台預計在本周內推出，若市民在早前已快速測試呈陽性或指定日子曾發現陽性都要登記。讓當局掌握快速測試陽性及沒有做核酸檢測的數字，以更準確判斷疫情走勢。

補發隔離令 如陽性起計第7日已轉陰 只須登記無須隔離

若市民從陽性轉陰性亦可呈報，只要填寫指定日子內快測陽性，就會補發相關文件及獲發短訊，市民需提供身份證及快測陽性樣本相片，亦需填寫檢測陽性當日的日期，以確定病人及其家居接觸者的隔離日期。當局收到申報後，市民就會收到以電子方式發出隔離或檢疫令。如市民在檢測陽性起第7日計算，檢測結果轉為陰性，市民就只需登記，而毋須被隔離。

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需上載快測陽性結果相片及身份證等資料

歐家榮表示，平台將要求市民上載快測陽性的相片及身份證等，市民同時需填寫個人資料、檢測陽性結果的指定日子、自己的隔離時間、家人的檢疫時間。另外，市民亦可申報自己及家人是否需要入住社區隔離設施。

設追溯期 要求市民登記某指定日子後自檢陽性結果

他坦言，現時有大量沒有做核酸檢測而快速測試呈陽性的市民，因此估計快速測試平台推出後，每日新增個案將大幅度上升，屆時可反映社會實際的確診數字，又指平台系統設有追溯期，會要求市民登記一個指定日子後的自檢陽性結果，但不會計算入整體新增個案。

抽查呈報個案要求核酸檢測 歐家榮：相信市民不會虛報

他提醒，當局不排除會抽查一些呈報個案，再進行核酸檢測，詳情要待食衛局再作公布，但他相信市民會善用系統，不會虛報。

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