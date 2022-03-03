快速測試｜馬會向NGO捐50萬套快測包　資助院舍裝高效空氣淨化器

疫情持續下，香港賽馬會今日（3日）宣布將在本月初內推出多項支援措施，包括透過香港社會服務聯會向合資格社福機構提供超過 500,000份快速抗原檢測套裝，同時因應醫院管理局部份普通科門診轉作指定診所，馬會將與其他非政府組織商討，研究在社區內提供其他可負擔的普通科門診服務。



馬會指，過去兩年額外審批超過17億港元支持抗疫，包括今天及兩星期前先後宣佈撥捐2億9百萬港元應對第五波疫情。馬會新一輪抗疫措施，包括透過香港社會服務聯會向合資格社福機構提供超 500,000 套快速抗原檢測套裝，協助前線員工監測健康狀況及應付緊急社區需要。

同時，為滿足社區藥房服務需求，馬會將支持擴展社福機構營運的社區藥房服務，捐助由香港仔坊會、醫護行者，以及樂善堂擴展配藥、用藥護理和支援服務，並與社會福利署合作，擴展院舍防疫設施資助計劃，支援有確診住客或員工個案的安老院、殘疾人士院舍及護養院，配備額外的高效空氣過濾器及過濾網。

馬會透露，正與非政府組織夥伴商討實施兩項計劃，解決基層人醫療需求，當中，因應部分醫院管理局普通科門診轉作新冠肺炎指定診所，將研究在社區內提供其他可負擔的普通科門診服務，同時透過社福機構及在中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院支援下，提供關愛電話、家訪、必需品送遞、健康支援等服務。