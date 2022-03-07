衞生署快速測試陽性呈報平台今傍晚啟用　連結網址及填報資料

新冠病毒第五波疫情嚴峻，社區有數十萬患者，不少人都是自行檢測呈陽性，衞生署今日（7日）終公布，會於今日下午6時啟用網上快速測試陽性呈報平台，所有申報必須要測試當日或翌日進行。



▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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一按即入呈報網頁：衞生署網上快測陽性呈報平台或輸入網址： http://www.chp.gov.hk/ratp

衞生防護中心總監徐樂堅表示，由2月26日起，市民用政府提供或自行購買的快測後陽性，將同樣視為陽性個案。為更準確知道疫情情況、及為較高風險人士提供支援，今日會推快測陽性呈報平台，有關人士可申報，以加快支援檢測陽性的工作。

徐樂堅指，平台將於今日下午6時啟用後，今日或前一日、即3月6及7日快測陽性人士，可用系統申報。所有申報必須要測試當日或翌日申報，鼓勵有關人士盡快呈報。申報人士要提供個人及同住家人資料、並提供個人病徵、家居環境資料，亦須預備快測照片作紀錄。

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



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抽查呈報人士覆檢 專人上門進行鼻咽拭子檢測

徐樂堅表示，系統會問及申報人士的家庭狀況，是否需入住隔離設施、以及家庭是否狹逼，有助於分流個案。陽性人士會盡可能優先安排入住隔離設施，以免留在不太理想的居住空間，感染同住家人。

當局亦會安排部份呈報個案作核酸覆核測試，承辦商會在呈報當日或盡快到呈後人士居所作鼻咽拭子檢測作核實。當局亦會盡快向呈報人士派發手環及抗疫包，但預期推出初期會有很多人申報，或需要時間。

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網上呈報後 收短訊用連結上載文件

在網上平台完成呈報後，呈報人士會收到短訊，當中會有連結，需要再上載證明文件，包括提供快測照片、身份證明文件，其後會再收到領取隔離令的連結。衞生防護中心會根據資料跟進，例如安排醫學支援、入院、或到社區治療設施。

另外，衞生防護中心會向呈報人士的家居接觸者發短訊，家居接觸者亦需用短訊中的連結上載身份證明文件，然後下載由衞生防護中心發出的檢疫令。

快測陽性人士整個呈報流程：

．登入網頁，按平台提問填妥資料

．收到短訊，打開內文連結，在連結上載快速檢測劑照片、身份證明文件等文件

．收到載有隔離令連結的訊息

．等待衞生防護中心跟進

▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼



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已打兩針疫苗 陽性後第6及7日快測陰性結束隔離

徐表示，快測陽性人士的隔離及檢測安排，與核酸檢測陽性人士相同，如已接種兩劑疫苗，可在第6及7日進行快測，連續兩日陰性，隔離令會視為完結，可提早離家及如常生活；他們的家居接觸者若已接種兩劑疫苗，可獲同樣安排。

提醒市民保留快測陽性相片 鼓勵已康復人士申報

徐提到，近兩日剛快測陽性人士最好在今日或明日申報。而2月26日至3月5日，快測陽性人士則不用急於申報，可在今日啟用後一周內、即3月14日前補交資料，將獲補發自陽性結果當日起計檢疫令。

徐其後補充，若然2月26日至3月5日快測陽性的市民未有保留快測結果的照片，建議簽聲明告知當局已扔了測試盒，他續提醒市民要保留快測結果的照片，往後未必再容許呈報人士不上載相片。

至於一些已經康復、快測陰性連續兩日的人，當局未必會提供醫療支援，但仍然鼓勵他們申報，以便當局掌握本地疫情趨勢。

不懂得使用網上平台 可打熱線1836119登記

徐提到，若有市民不懂使用網上平台，可打去熱線1836119，該熱線設有有自動系統，可協助市民登記身份證及電話號碼。衞生防護中心會聯絡有關市民以完成申報程序，但處理電話申報個案需時較長，建議市民盡量用網上平台呈報及提交資料。當局亦已就此更新網頁，為市民提供更多資訊。

就平台可容納人數，徐表示，據以往經驗，超過6萬人使用會有擠塞，但今次平台會有分流，如網上登記可設排隊隊伍，相信會做得更好。他又指，未能估算有多少人會於今日呈報，再提醒市民不用急於今日呈報，但以新增個案數案估算，每日3至5萬宗、或倍增至每日10萬人使用，平台都能應付。