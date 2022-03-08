疫情｜內地供港蔬菜量昨為平日85%　活豬供應今日回恢正常

疫情持續，不少市民在「全民檢測」前搶購食糧。政府今日（8日）表示，昨日內地經陸路和水路抵港蔬菜供應量約2,000公噸，為日常八成半，內地進口本港冰鮮豬肉貨量約62公噸，為平日1.2倍，而上水屠房和荃灣屠房恢復服務，活豬供應今日可回復正常水平。政府指出，由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，呼籲市民毋須過分採購。



政府表示，昨日（7日）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,000公噸，供應量約為平日內地供應量的八成半。（資料圖片/張浩維攝）

政府表示，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,000公噸，供應量約為平日內地供應量的八成半。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為767公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為8.8元及8.0元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一周平均每日供應共400萬隻。

政府指活豬供應可回復正常水平。(資料圖片/歐嘉樂攝)

冰鮮豬肉貨量約為平日1.2倍

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約62公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.2倍。活豬方面，上水屠房昨日起已恢復服務，荃灣屠房亦繼續因應其運作情況提供屠宰服務，活豬供應今日可回復正常水平。

昨日冰鮮家禽貨量約為11萬隻，而本地屠宰的活雞則約9,800隻，供應亦大致穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15日的食用量存貨。業界一般會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

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