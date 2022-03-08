上水屠房爆疫現人手荒　38名內援今凌晨開工　料鮮肉供應恢復正常

上水屠房爆疫停運多日後終復工。華潤五豐表示，上周從內地調派到港的38名人員，今日（8日）凌晨開始在上水屠房提供協助，緩解屠房屠宰人員人手不足情況。至於昨日內地供港的活豬供應量已恢復至日常水平，相信市場上的鮮肉供應已恢復正常。



本港絕大部分活豬由內地供應，一旦來貨減少，將令豬價上升。（資料圖片）

華潤五豐發言人表示，上周三從內地抽調38名具專業資歷和豐富執業經驗的鮮肉屠宰生產線業務骨幹，組成「援港保供專班」（下稱保供組），經由深圳灣口岸過關前往香港，為上水屠房提供協助。

「保供組」38名成員初步計劃在港支援兩個月，開始工作前，已做防疫及檢測措施，並接受培訓。有關人員今晨已全部開始工作，負責崗位涵蓋屠房屠宰流程的各個工序，及時紓緩屠宰人員人手緊張情況，屠房恢復正常運作。

據統計，昨日內地供應上水屠房活豬2,740頭，與過往日常供應量大致相若。截至目前，市面鮮肉供應已恢復至正常供應水平。

▼ 38名內地屠宰員到港情況 ▼



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

