新冠疫苗｜電動小巴改裝疫苗接種車　為中小幼學生、長者打針

第五波疫情持續，有機構與中大醫院合作改裝本地團隊研發的電動小巴，提供疫苗接種服務。改裝小巴上周五已啟用，首階段主要為中小學校、幼稚園及安老院提供服務，截至昨日已服務超過 1300 位市民，今早（8日）亦到聖公會聖雅各小學為超過100名師生進行接種。



電動小巴由「愛多醫療（Adore）」率領瑞昌汽車團隊，與香港生產力促進局轄下汽車科技研發中心合作研發，首部由香港人獨立研製的零排放可換電池低地台電動車。但由於疫情嚴峻，團隊決定將電動小巴改裝為帶有負氣壓功能的「健康車 3.0」，用於新冠疫苗的接種。

健康車機動性強並有低地台設計，可以上落輪椅，尤其便利兒童、坐 輪椅的長者和行動不便人士，而且負氣壓設計可防範感染風險，亦擁純電動零排放設計，兼顧效率與環保。

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至少21校已預約今明兩日接種服務

健康車於3月4日已正式啟用，首階段主要為中小學校、幼稚園、安老院舍等提供外展服務，為學生、長者等急需保護的群體打針。截至昨日，健康車已為超過 1300 位市民接種，今早亦到聖公會聖雅各小學為超過100名師生進行接種，而至少21間小學或幼稚園已預約今明兩日的接種服務。