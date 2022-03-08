疫苗通行證｜髮型屋3.10可重開　剪髮至少打一針及嘟「安心出行」

本港新冠疫情嚴峻，港府早前大幅度收緊防疫措施，理髮店及髮型屋上月被納入表列處所需要關閉，直至4月20日。港府今日（8日）公布，理髮店及髮型屋本周四（10日）起可重開，但須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處髮型屋人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客同時必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。至於其他表列處所則必須繼續停止營運。



另外，政府宣布將根據現行《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續大部分社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為本月10日至23日。



政府今日（8日）公布，理髮店將可獲准重開並須全面實施「疫苗通行證」。

政府表示，就餐飲業務處所及所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的表列處所，現行社交距離措施將延長兩周。

經考慮市民對相關服務有實際需要，而「疫苗通行證」實施後運作暢順，理髮店或髮型屋將可獲准重開並須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處有關處所的人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。

二人限聚令、禁跨家庭聚會令等其他措施仍生效

此外，其他現行措施，包括限制公眾地方羣組聚集的人數為兩人、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集，以及口罩令等要求會繼續實施，當局亦會繼續停止所有大型活動，避免羣組聚集。

▼3月8日香港市況▼

