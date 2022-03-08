快測平台｜即日起抽樣進行核酸覆核測試　自測陽性者20分鐘內提交

2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統3月7日推出首日，有1.47萬名自來陽性患者成功登記。為檢視當中有否屬假陽性，政府今晚（8日）刊憲，將會以抽樣方式，為呈報檢測陽性登記人進行核酸覆核測試。



食衞局表示，衞生防護中心已經委派檢測承辦商致電有關人士，按其申報紀錄核實地址，並安排快遞員即日或翌日，上門送遞鼻腔拭子樣本收集包。相關人士須自行於20分鐘内將已採樣本的樣本瓶放到其住所門外，並由快遞員取走送往化驗。



從今日（8日）起將會以抽樣方式，為新冠病毒快速檢測呈報平台的陽性申報個案進行核酸覆核測試。（資料圖片）

快遞員鼻腔拭子樣本收集包放登記人門外

當局表示，為避免檢測陽性人士與快遞員有面對面接觸，從而減低病毒傳播風險，鼻腔拭子樣本收集包只會放到相關人士的住所門外。快遞員在派送前會先致電有關人士，通知他們大概的派送時間，並提醒他們應在快遞員離開後收取，以及在20分鐘內將已採樣本的樣本瓶放回門外，供快遞員收回。

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有關人士收到鼻腔拭子樣本收集包後的流程



1. 按指示自行採集鼻腔樣本

2. 按指示於網上登記資料或填寫登記表。有關人士須緊記登記能夠接收短訊的電話號碼

3. 核對登記表上的樣本編號與樣本瓶上的編號是否相同

4. 記錄樣本編號

5. 於20分鐘内將已採樣本的樣本瓶放到其住所門外，由快遞員送往進行核酸覆核測試

6. 在收到載有核酸覆核測試結果的電話短訊通知後，保存該電話短訊

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



三招教辨識承辦商人員身份

被抽樣作核酸覆核測試的人士如對檢測承辦商的身份有疑問，可要求檢測承辦商提供其早前在申報系統呈報結果時獲得的參考編號，以作識別。有關鼻腔拭子樣本收集包上亦會帶有衞生防護中心的標記。任何人士如就有關強制檢測安排有疑問，可於每日上午9時至晚上8時致電衞生防護中心熱線2125 1111或2125 1122查詢。

政府提醒，將嚴肅跟進相關人士有否遵從相關的強制檢測公告。未有遵從者即屬犯罪，可被處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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