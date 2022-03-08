髮型屋周四起重開　網民：唔使再留長髮　惟質疑疫情惡化卻重開

疫情下政府自2月10日起收緊社交距離措施，其中髮型屋停業至今。政府今日（8日）公布會延續大部分措施，不過當中髮型屋可以復業，惟進入處所的人需要使用疫苗通行證及使用安心出行。不少網民感嘆，稱「終於唔留長頭髮」，但亦有人質疑為何疫情比髮型屋關門時明顯嚴重得多，卻可以重開。



髮型屋將可以於本周四（3月10日）起重開。(01記者攝)

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政府今日公布，經考慮市民對相關服務有實際需要，理髮店或髮型屋於周四（10日）起可以重開，屆時全面實施「疫苗通行證」，進入或身處有關處所的人士須至少接種1劑新冠疫苗，顧客亦必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。

消息一出就引來網民熱烈討論，有人感嘆終於不需要留長頭髮，「唔使做長毛了」、「終於放過我哋有得剪頭髮」。不過亦有網民質疑，髮型屋停業時確診數字比現時低得多，「有幾萬宗反而開返？」、「2月10號閂嗰陣1000宗都未有，今日28475宗又話重開」、「當初又話一齊去到4月20日，點解髮型屋又唔同？」。

有留言亦提到，本來自己預算髮型屋長時間停業，「啱啱先至買咗個剪髮器，而家同我講開返？」，大失預算。有網民亦笑言，「班官啱啱發現自己要剪頭髮」、「班高官照完鏡覺得自己係時候要剪頭髮，所以咪開返囉」。