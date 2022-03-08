疫情｜3歲女單獨住院哭尋父母　心理學家建議帶家庭照、玩具入院

第五波疫情以海嘯式爆發，公立醫院資源和人手緊絀，確診兒童也只能獨自住院。近日有指屯門醫院內，一名確診3歲女童因沒有家人陪同，只能在病床上哭訴想念爸爸媽媽，最後院友在網上發起代女童「尋父母」行動，希望助其接通視像對話。有心理學家表示，年紀愈小、從未試過離開父母的兒童，情況愈是嚴重，建議父母可在入院前先作輔導，並準備兒童的心愛玩具和家庭照等帶同入院，以增加他們的安全感。



近日有院友在網上發起代女童「尋父母」行動，希望助其聯絡並接通視像對話。（Facebook「肺炎媽媽自救寶寶區」截圖）

3歲染疫女童獨留醫院隔離乏安全感

Facebook多個地區群組日前出現一則「代尋父母」的帖文。一名女子表示，欲尋找屯門醫院某隔離病房內一名3歲女童的父母，指其「喊住話好掛住你」，希望父母收到消息後主動聯絡，以安排「開video call」視像會面。不少網民紛紛將之轉發，大嘆「咁細個冇屋企人係身邊真係好慘」、「小朋友真係會留低陰影」，而據了解，最後女童的父母已成功聯絡女童。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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臨床心理學家葉妙妍表示，父母可在兒童入院前為他們進行輔導，讓他們有心理準備，「解釋只係住幾日，好返就會接佢哋返屋企」，並留意他們是否有其他疑問。此外，父母可讓小朋友攜帶熟悉的玩具、家庭照等來增加安全感。她續指，出院後因應小朋友的個別情況，可能會出現短或長期的不安，甚至分離焦慮症，或是此後對要前往醫療機構都較抗拒等，父母應多留意小朋友情況，如出現持續失眠、對熱衷的事物失去興趣、倒退行為如尿床等，就應盡快找專業人士求助。

對於醫管局早前指，由於隔離病床爆滿，或未能安排兒童患者的整個家庭送院，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆也曾表示不贊成安排感染兒童單獨入院，指或造成心理創傷和情緒問題；提出可讓沒有長期病患的兒童患者留在家中隔離治療，但要做好遙距診治配套，醫生可透過每日以視像跟進病情。