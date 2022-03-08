疫情︱區內少數族裔聚居　油尖旺民政處聚焦發放物資包和抗疫資訊

第五波疫情爆發，市面出現搶購潮，加上部份公司停業，很多人需要社會及政府幫助，少數族裔是其中之一。



油尖旺是少數族裔聚居的區域，民政事務總署聯同多個團體，為區內少數族裔派發物資包、舉辦疫苗接種活動，及提供抗疫訊息，支援區內少數族裔抗疫。



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包括快速測試套裝及中央援港物資

油尖旺民政處連日到區內不同地點，向少數族裔居民和較多少數族裔人士居住大廈的清潔及物管員工派發中央援港物資，包括快速測試套裝。油尖旺民政事務專員余健強到訪區內不同地方，將快速測試套裝轉交予少數族裔組織代表，請他們分發給區內更多少數族裔人士。

此外，油尖旺民政處支持九龍樂善堂推出「居家抗疫支援計劃」，並邀請區內支援少數族裔的機構參與，為確診而需要家居隔離的少數族裔家庭提供抗疫物資包，包括清真食物、消毒物品及快速檢測套裝，以支援他們留家抗疫。

疫苗接種方面，油尖旺民政處與多個機構合作，在多個地點舉辦接種日，反應熱烈。油尖旺民政處亦以少數族裔語言發放各項抗疫資訊，向他們傳達正確訊息。