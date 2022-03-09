疫情｜鄭泳舜指確診者對支援滯後感沮喪　促增人手、設時限援助

第五波疫情嚴峻，不少患者須「留家抗疫」。立法會議員鄭泳舜表示，確診者因致電政府熱線無人接聽、難以獲取所需物資而感到沮喪，直言支援有滯後，促請當局增聘足夠人手，在指定時間內把物資送到求助者手上。

對於有指私家診所拒收發燒病人，香港西醫工會會長梁漢輝認為屬個別問題，業內沒有統一指引，不排除醫生有防疫裝備、年紀、人手等因素考慮。



▼3月8日 疫情下的市況▼



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鄭泳舜在港台《千禧年代》表示，不少市民希望政府提供快測檢測包以便「安心出門」，一旦不幸染疫，中成藥或退燒藥也難以購買，希望當局可以購入更多相關物資，令更多市民可受惠。除了物資，他說派發渠道不足，人手亦有限，以民建聯為例，用「螞蟻搬家」方法派發，但因有員工確診，派發的速度較慢，故希望政府可透過18區民政事務署負責總統籌，推動互委會、業主立案法團、物業管理公司、社福機構等派發，有需要可開放臨時職位讓更多人可參與抗疫。

鄭又指，民政事務總署設居安抗疫熱線，讓確診者索取物資，但他至今未接觸過成功打通的市民，令求助者感到沮喪，直言支援有滯後。至於派發電子手環也有滯後，他說不少患者反映等4、5日才收到，但已將近康復，希望當局增聘足夠人手、設時間上限，把物資送到求助者手上。

民建聯立法會議員鄭泳舜。（資料圖片）

此外，鄭泳舜指有見及明愛醫院外大批長者滯留情況感傷心，期望做好公私營合作，鼓勵更多私家醫院接收更多非新冠病人，如配套足夠，可接收部分輕症患者。對於有指私家門診不收發燒患者，或收費高至800至900元，直言情況不理想。

香港西醫工會會長梁漢輝在同一節目表示，有聽聞有私家診所不接收發燒病人，甚至連傷風咳嗽、肚痾都不看，但認為屬個別問題，也沒有統一指引，他的診所沒有相關指引。

梁漢輝估計，部分醫生因為沒有足夠防疫裝備、診所空間小而擔心傳染其他患者、年紀大、無打針等因素而拒收，部分提供電話或網上診症，並透過速遞派藥，其醫療集團旗下的醫務所亦有數名醫生、10至20個護士染疫而須停診，形容情況惡劣，醫生會自行評估危險性。他又指，部分市民會到私家診所配藥，但有醫生反映連必理通也難以訂購，直言藥物供應緊張。