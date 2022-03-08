私院抗疫｜港怡將為暫託中心提供醫療服務　騰出病床收非新冠患者

第五波疫情持續嚴峻，國務院副總理韓正關注本港私家醫院拒收確診病人情況，據了解，私家醫院聯會今（8日）傍晚與特首林鄭月娥會晤，商討私家醫院如何協助抗疫，包括接收更多非新冠病人，以便公立醫院可騰空更多病床，以接收確診患者。

會後私院抗疫支援陸續明朗化，其中港怡醫院表明，會為收治輕症確診或正在康復長者的暫託中心，提供醫療服務，另將於短期內騰出50張病床，接收由公立醫院轉介的病人。



港怡醫院表示，一直積極支援香港的抗疫工作，該院今天晚上表明，將於短期內騰出50張病床，接收由公立醫院轉介的病人，並與醫管局緊密聯繫，盡快轉介更多病人到港怡接受治療。（資料圖片)

石硤尾公園體育館暫託中心接收輕症確診長者，以及經醫管局評估後確認為正在康復並適合出院的長者情況：



港怡醫院發言人表示，政府當局已設立暫託中心，接收由醫管局轉介的輕症確診或經醫管局評估後確認正康復並適合出院的長者，港怡醫院已落實提供適切支援，其中包括醫療服務。

同時，為進一步加強公私營醫院合作，港怡醫院將於短期內騰出50張病床，接收由公立醫院轉介的病人，並與醫管局緊密聯繫，盡快轉介更多病人到港怡接受治療。至今已有逾百名由公立醫院轉介的病人，到港怡接受不同的住院及日間治療服務，當中包括各類型的手術、治療及定期輸血等。

發言人又提到，港怡一直有為有新冠肺炎輕微症狀的病人提供門診服務。若入院後確診，定當為病人提供適切照顧，尤其是需定期到本院接受治療的病人，院方會確保病人在合適環境下，繼續接受治療。港怡另於本月推出免費視像會診服務，安排醫生為在家抗疫的市民提供專業的醫療服務。

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