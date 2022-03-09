林鄭罕有戴口罩見傳媒　推4措施增1.6萬病床　國家隊助治重症患者

疫情持續嚴峻，每日確診數字徘徊在兩三萬水平，疫情相關消息混亂，政府連日被抨擊。行政長官林鄭月娥今日（9日）早上會見傳媒時，罕有地戴上口罩，並表示將每日舉行政府高層疫情發布會，以澄清坊間傳言，記者會將會持續，「直至一起戰勝呢一波疫情為止。」

她表示，第五波死亡人數急增，主要涉及年邁長者，因此往日抗疫工作的定位為「減少死亡、減少重症、減少感染」，並提出4大措施，包括將伊利沙伯醫院轉為第三間確診者醫院，將醫管局餘下一半普通病床改接收新冠患者，涉及約9,000張病床、請求中央派內地醫療團隊到北大嶼大感染控制中心和亞洲國際博覽館，加強治療重症的能力，以及爭取在下月啟用位於落馬洲河套區的應急醫院，並交由內地醫療團隊營運。



▼3月8日 疫情下的市況▼



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開記者會澄清坊間謠傳和誤會

特首林鄭月娥步出演講廳會見傳媒時，並未有先脫下口罩，一反常態。她聯同勞工及福利局局長羅致光和食物及衞生局局長陳肇始，交代疫情最新情況，她形容今次記者會是正式啟動「加強版新聞發布會」，日後除逢周二要舉行行政會議外，每日由她本人與相關局長，向市民交代抗疫工作進展，亦會借記者會澄清坊間謠傳和誤會，提供更權威嘅說法。

她續指， 新的疫情記者會不會取代每日下午4時半、由衞生防護中心和醫院管理局舉行的「疫情記者會」，該記者會主力交代疫情發展和病人入院情況等相關醫療事項，由政府高層主持的新疫情記者會將會持續，直至一起戰勝呢一波疫情為止。

▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



政府會全力保障長者生命安全

對於本港疫情發展，林鄭表示，死亡個案在第五波急速上升，至昨日（8日）已有2,365人離世，對此感到十分傷痛，當中大部份為年邁長者，死者中位數超過80歲，大部份為長期病患，過半數是安老院舍院友，她強調政府會繼續全力保障長者的生命安全，冀提升他們的健康狀況。

她續指，吸納內地專家意見後，政府現階段工作重點是「減少死亡、減少重症、減少感染」，將會快速擴大醫院的治療能力，集中收治染疫病人入院，集中救治確診者，避免相關病人病情惡化，成為重症或危殆個案，甚至死亡。她表示，政府將聯同醫管局採取四大採施：

▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



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1. 將伊利沙伯醫院改為新冠患者指定醫院，今日起不會再接收非新冠病人，當局會在未來4日轉移非新冠患者到其他醫院，消防處會全面配合轉移病人的工作

2. 除早前公布天水圍醫院和北大嶼山醫院合共400多張病床改為接收確診者外，當局亦會將其餘公立醫院整體約一半普通病房、復康和急症病床，改為接收新冠病人的病床，共涉及9,000張病床。她表示，希望得到私家醫院配合，協助接收部份醫管局的病人

3. 向中央提出請求，派內地醫療團隊支援香港提升現有醫療設施處理重症的病人，包括有820張負壓病床的北大嶼感染控制中心，以及亞洲國際博覽館，增加醫療人手，以加強救治重症病人

4. 爭取落馬洲河套區的應急醫院，能在4月內分階段投入服務，該院將會由內地醫療團隊營運

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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林鄭表示，新提出的4項措施，能加強醫管局處理新冠病人的能力，令病人不會因無足夠救治而成為重症，4項措施合共涉及1.6萬張新冠病床，但她坦言，目前染疫數字居高不下，難以做到南下到港最高級別的內地專家、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年所說的「床等人」，需要按病情分流、分層治療，特別會針對長者。

▼3月8日 市面情況▼

