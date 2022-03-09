確診者被要求WFH　密切接觸者隔離無病假　鄧家彪促修例提高保障

快測結果申報平台啟用，立法會議員鄧家彪表示，部分僱員因不打算申請病假而沒有上報，估計數字未必反映實況。他又指，目前密切接觸者亦因檢疫令而不可外出，形成保障真空，無法享有有薪病假，亦有患者被無良僱主要求繼續在家工作，認為當局應堵塞有關漏洞。



▼3月8日 疫情下的市況▼



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鄧家彪籲員工確診日至快測陰性間日子 亦視作病假

鄧家彪在港台《千禧年代》表示，快測結果申報平台推出後，有工友在推出首日登記後，5小時內已透過電郵收到隔離令，可透過官方證明向公司申請有薪病假，但月初勞工處已發指引，如僱員快速檢測呈陽性，僱主須接納有關結果作有效證明而發放病假津貼。根據衛生防護中心指引，已接種兩針疫苗的市民，如第6、7日快速測試呈陰性，可解除隔離令，他認為僱主應把員工確診當日至快速測試陰性這段日子，計算為病假。

非確診同住家人檢疫令下不可外出 惟無保障可享有薪病假

對於非確診的同住家人，鄧家彪指根據檢疫令要求不可外出，但至今未有法例保障可享有薪病假，情況就如早前被圍封多日、檢測陰性的葵涌邨居民，故會爭取修訂僱傭條例，列明居家檢疫的密切接觸者是否可享病假津貼。他又透露，收到不少文職白領反映，因公司早已推行在家工作，加上感染後病徵較輕微，有無良僱主仍要求繼續工作。

此外，立法會議員黃元山在同一節目表示，由於隔離設施有限，需按優先次序安排入住，尤其是長幼情況較令人擔憂；又指並非人人適合入住社區隔離設施，需考慮患者的精神健康、心理因素、心理支援等，從中做好篩選及支援。

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼

