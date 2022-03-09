今增逾5.8萬人確診　3.3萬經快測平台呈報　抽查須20分鐘內交樣本

疫情仍然嚴峻，本港今日（9日）新增58,757宗確診個案，其中25,991宗經核酸檢測確診，快速測試平台則接獲32,766宗呈報，至今新增累計573,327宗個案，當中34,784宗為經快測平台確診。



本港今日(9日)新增25,991宗確診個案。（資料圖片/梁鵬威攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今新增25,991宗確診個案，當中7宗屬輸入個案，其餘為本地個案，確診個案中，有3,123宗經醫管局呈報確診，2,825宗經共衞生化驗所證實確診，私人化驗所則有20,043宗呈報。公共衞生化驗所昨跟進2,825宗個案並進行基因分析，當中無發現懷疑Delta個案，懷疑Omicron個案則有1816宗；另有354個樣本正等待分析結果、655個樣本病毒含量不足做基因分析。

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快測平台今呈報中 約9,700為3月6日採樣

歐家榮又稱，快測平台昨(8日)共收到32,766宗經有效呈報，已向相關人士發出檢疫及隔離令，當中有約9,700宗個案為3月6日取樣本。由於平台在3月6日晚上6時才推出，一般市民需要在陽性後在今日或明天呈報，故昨日數字應為3月7日及8日的數字，惟因平台剛推出需時上載資料，故將3月6日採樣但案亦計在昨日數字。目前經核酸檢測確認陽性個案總計538,602宗，快測平台則有34,784宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（歐嘉樂攝）

歐家榮表示，今日總確診數字應為核酸及快測平台相加，即逾5萬多宗，強調平台可幫助收窄檢測數字，並稱今日逾3萬宗快測平台確診個案是因平台前晚(7日)6時才啟用，料當平台運作暢順後，可每24小時公布隔離令數字，有助反映昨天及前天的初陽病人數字，若再加上當日核酸檢測個案，則可視為整體當天確診數字。他稱快速檢測不存在數據滯後，反而可更快掌握感染數字，當2月26日至3月5日採樣的病人稍後經平台提交資料後，可再審視2月尾後疫情情況。

抽查快測確診個案 須在20分鐘內提交

歐家榮又指，快測平台上報時已進行身份認證，稍後會抽樣為相關人士進行核酸檢測，例如會在每一日的快測呈報個案中，抽樣安排承辦商上門派檢測包，對方會表明是由衞生防護中心委派及打電話，然後再上門派鼻腔拭子樣本收集包，市民被抽查候需自行採樣並放在門口，承辦商會在20分鐘內會回收樣本，並送到公共衞生服務處檢測。若快測準確，核酸樣本亦應是陽性；若發現核酸樣本陰性，則會進行調查，包括如何採樣等。

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至於院舍爆發方面，歐家榮稱昨日新增27間院舍出現個案或爆發情況，當中20間為安老院，7間為殘疾院舍，合共涉370宗個案，包括涉278名院友及92名員工。現時累計第五波疫情有710間安老院舍出現個案或爆發，其中450間為過去兩星期呈報，佔全港所有安老院舍約56%。第五波疫情下共有19,600名安老院舍院友確診，佔全港數字26%，另有5,310員工確診，佔全港約18%。而殘疾人士院舍則有237間出現個案或爆發，其中179間為過去兩星期錄得，佔全港數字約53%，目前總共約5,420名院友及2,030名員工。

他續稱，涉及院舍死亡數字涉約1,408宗，其中1,405宗院友、3宗殘疾人士院友，現時雖然超7、8成院舍有人確診，但涉及院友及員工大約2、3成左右，即現時仍有不少院友及員工未受影響，呼籲相關人士應盡快接種疫苗。他又指目前已有約一半院舍確診個案已在逾兩星期前出現，該些院舍或再無新個案。

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