疫情｜林鄭每朝11時主持記者會：愈早見唔到我即香港已恢復正常

第五波疫情肆虐，政策瞬息萬變，特首林鄭月娥今日（9日）公布，為加強新聞發布，將於每日上午11時舉行記者會，連同不同官員交代疫情工作及闢謠，「直至一齊戰勝呢波疫情為止」，她稱作為「抗疫主帥」責無旁貸，要更直接回應提問，期望盡早打贏抗疫戰，愈早取消「11點記者會」更好，謔稱「大家都唔想成日見到我㗎喇，早啲見唔到我，即係話香港已經恢復返正常生活。」



打邊隻針要睇環境及醫生建議，現階段冇必要爭拗係共存及清零。特府不會用「躺平」態度處理疫情，見咁多感染唔做嘢，每一條人命都係寶貴，以人民至上國家的要求，香港係中華人民共和國不可分離一部份，會按國家指標抗擊抗疫戰。 特首林鄭月娥

林鄭：11時記者會提供更權威說法

特首林鄭月娥連同勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始和醫管局行政總裁高拔陞出席記者會。林鄭表示，為交代政府抗疫最新情況，會啟動加強版新聞發布工作，由今日起，除周二舉行行政會議，她會每日大概上午11時，連相關局長交代抗疫工作進展，藉着發布會澄清坊間謠傳，提供更權威的說法，並提供機會回應傳媒提問。她預告明日出席官員為發展局局長黃偉綸及保安局局長鄧炳強，講解社區隔離設施的興建、管理及使用事宜。

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林鄭指，11時記者會將一直舉行，「直至一齊戰勝呢波疫情為止」，而由衞生署和醫管局舉行的430記者會則會續繼。她解釋，430記者會是技術性發布會，專門講解疫情醫療事項，「但有啲問題超出佢哋範圍，例如每日歐醫生（衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮）都要回應全民檢測，其實佢冇參與。」

林鄭指，11點記者會將一直舉行，「直至一齊戰勝呢波疫情為止」。（廖雁雄攝）

指毋須爭拗共存及清零 政府不會「躺平」

林鄭又稱，自己作為「抗疫主帥」，已舉行過至少20場記者會，未來會不斷改善其解說能力，「市民除咗睇430，都可每日都睇11點鐘」，期望能更加直接回應提問。她希望11時記者會毋須一直持續，認為愈早打贏疫戰就能愈早取消，「大家都唔想成日見到我㗎喇，早啲見唔到我，即係話香港已經恢復返正常生活。」

對於外界認為政府正在「先共存，後清零」，林鄭指出，現階段沒有必要爭拗「共存」及「清零」，強調政府不會用「躺平」態度處理疫情，「唔會見咁多感染就唔做嘢，每一條人命都係寶貴，以人民至上國家嘅要求，香港係國家不可分離一部份，會按國家指標抗擊抗疫。」

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