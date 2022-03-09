疫情．3.9｜3.27萬人呈報快測陽列確診　港府首發緊急警示震撼

新冠病毒第五波疫情持續，本港今日（8日）新增25,991宗快速抗原測試陽性個案，以及32,766宗本地感染快速抗原測試陽性個案，合共58,757宗，累計增至586,017宗確診個案；衞生署再公布多291名病人不治，總計增至2,869人死亡，當中2,656名者是第五波患者，比率達92.6%。



▼港大中醫推薦4款供康復患者服用湯水藥膳▼



昨日疫情報道總覽：疫情・3.8｜快測陽性平台首日1.4萬有效呈報 核酸確診增2.8萬宗

▼3月9日 葵涌石籬邨石寧樓圍封檢測▼

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3月10日【00:00】連日來多座大廈納入圍封強檢，源於排放的污水對新冠病毒呈陽性，結果一座大廈動輒揪出逾百宗確診患者。環保署表示，在1月底，從有關大廈發現初步陽性患者比例只有0.1%，短短一個月後，數字已飆升至13.1%，上升13個百分點；觀塘順天邨天瑤樓更高達30.8%。



有負責污水檢測的前線人員分享，透過採樣站每日為各區污水「驗毒」、「追水溯源」分析錯綜複雜的渠道，報告出爐後亦需分析數據至深夜時分，靠污水監測無間斷追蹤，才能找出藏於社區的隱形病毒源頭。

▼採集污水樣本過程▼



【23:58】第五波疫情持續嚴峻，國務院副總理韓正關注本港私家醫院拒收確診病人情況，特首林鄭月娥今（9日）於記者會交代稱，已與私院協商，業界願意助力抗疫，包括騰空更多病床接收醫管局非新冠病人，另助力政府營運暫託中心，接收輕症或正在康復的確診長者等。



據了解，多間醫院已表明意向，願伸援手協助營運暫託中心護理服務，包括港怡醫院、聖保祿醫院及養和醫院。據悉有數家私家醫院正研究為病房臨時改裝，令一般病房變隔離病房，有望幫手接收確診者。

【22:55】本港疫情持續，南下抵港視察的中央援港防控專家組組長梁萬年今（9日）表示，初步判斷本港疫情似乎正在進入或逼近高峰平台期，認為這是比較好的消息，雖然不排除疫情尚有一些波動、甚至震蕩，「但快速、指數式上升的勢頭，已經得到明顯遏制。」

梁萬年又提到，香港第五波疫情已非處於早期階段，若在疫情後期或下降期，進行全民強制核酸檢測，會是較合適時機，至於是否推行，則視乎疫情控制效果以及如何執行等，相信特區政府有智慧及有能力做好相關工作。他續指，根據內地經驗，全民檢測的維持時段愈短愈好，拖得愈長就有愈多變數。

【22:42】新冠病毒第五波疫情兩個多月累計2,656人死亡，遺體堆積殮房。食物環境衞生署今晚（９日）表示，為協助殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事，轄下五個火葬場已再進一步增加火化時段並延長服務時間至深夜，節數較原先倍增。署方明日（10日，星期四）會牽頭舉辦網上研討會，邀請負責不同程序的相關部門／機構與業界參加，就如何理順整個流程和縮減所需時間交換意見。

【21:57】衞生署今日（9日）公布，截至本周日（6日）的過去一星期，共接獲42宗涉及曾接種疫苗人士的異常事件報告，當中包括6宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，涉及2男4女，年齡介乎45至93歲，均沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起；另有1名15歲少年，於接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。

此外，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會，已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案仍待更多資料以作評估，專家委員會認為至今並未發現不尋常現象。

【21:36】第五波疫情嚴峻，對公營醫療機構造成巨大衝擊，至今已有11,569名醫管局員工確診。醫管局行政總裁高拔陞周三（9日）晚向全體員工發信，表示現時的抗疫重點是全力減少死亡、重症和感染，分流病人以騰出更多病床，接收病情較嚴重病人。當局正積極檢視新冠病毒口服抗病毒藥物的臨床指引，稍後會在指定診所為合適病人處方相關藥物。

【21:31】全港數百萬市民今日（9日）傍晚6時，手機都收到由政府發出的「緊急警示系統」訊息，尖銳Beep聲長達約10秒，提醒市民切勿前往被用作接收新冠病人的伊利沙伯醫院，是系統設立兩年來「首響」，震撼全市。有人手機無上網、無服務都收到，但有人有Sim卡都收不到，原因為何？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，只要市民身處香港區域，開啟手機，而附近有電話訊號基站，不論是香港或外國手機號碼，就連無插Sim卡無上網，都能收到警示訊息，惟不能確保所有市民一定能收到訊息。

現時大部份手機都能收到緊急警示系統訊息，不過仍有限制，如Apple蘋果手機需iPhone 6S以上型號，而三星Samsung Note 10以下型號就收不到，成為「被遺忘」一群。

【21:30】由國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授率領的內地專家團部分成員，今日（9日）視察觀塘順天邨「圍封強檢」現場，了解政府的圍封及強制檢測工作。

【21:26】第五波疫情持續，港府上周行使緊急法，在落馬洲河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，以便點對點將物資運抵工地，盡快予中央援建的應急醫院上馬，特首林鄭月娥今（9日）交代稱，爭取在4月分階段投入服務。

《香港01》記者今日（9日）於現場以航拍直擊，發現該臨時橋樑已成形，並有逾30輛貨車列陣從深圳駛往本港邊境方向，相信是運載物資之用。工地內已有多個獨立的組裝合成屋，另工人亦密鑼緊鼓施工。

▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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【20:55】第五波疫情嚴峻，長者死亡個案激增，特首林鄭月娥今早（9日）公布四招重點支援，包括盡快設立更多長者暫托設施，預留予病徵輕微或已趨穩定的年長患者入住，免病情惡化。



據了解，協助社署營運、於石硤尾公園體育館暫託中心組成照顧專隊的樂善堂，再次刊登廣告，急聘註冊護士、登記護士、保健員、護理員及場地支援等大量人手，為初步確診或輕症長者在臨時照顧地點提供護理服務，月薪介乎25,000至75,000元，即日薪可達700元至2,300元。其中保健員及護理員月薪，更較勞福局於內地招聘的臨時外勞人工稍高，可達35,000元。



招聘廣告又註明，相關職位有一定工作風險，能即時上班者優先，工作期暫定至下月30日，惟有機會延長。

【19:42】快速測試呈報平台日前推出，但申報與否屬自願性質。雖然不呈報結果或能避過隔離令或檢疫，但有大律師指，不呈報的人士若明知自己染疫，仍然外出或乘搭交通工具，或會觸犯法例。然而，大律師也提到舉證或有一定困難，因為有關人士可聲稱不知自己染疫，直言某程度上出現法律漏洞。

▼3月9日 屯門凱德花園1至3座圍封檢測▼



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【19:19】政府今傍晚（9日）公布北區、葵青區、南區、九龍城區及沙田區多個範圍，包括紅磡海逸豪園、黃埔花園及沙田第一城等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明天（10日）起陸續向約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過12萬個快速測試套裝，供自行檢測。

3月9日，部分污水呈陽性屋苑：



【18:51】影印機技術員涉在快速測試顯示對新型冠狀病毒呈陽性後，仍光顧商場內的元氣壽司。技術員被控1項「使其他人蒙受感染的危險」罪，案件今(9日)在九龍城法院提堂，他暫毋須答辯。裁判官把案件押後至4月20日再訊，以待警方調查技術員的手機及索取法律意見。未有律師代表的技術員，自行申請保釋被拒。

被捕28歲男子初確後的行蹤。

【18:40】行政長官林鄭月娥在首場「高層次疫情記者會」抛出方案拯救兩大第五波重災區：院舍及公院，圖實現減死亡、減重症及減感染目標，重點保護長者。不過，現時全港近9成安老院已爆疫，26%、約1.9萬名院友染疫，綜合院舍業界、前線中層人士及醫學界分析林鄭8招是「有好過無」，減死亡目標難實現：「平均每日多200幾院友中招，確診後死亡率超過7%，拖多2星期，加埋社區好多長者染疫，悲觀諗可能多1000長者離世。」

當中，有安老業界指，要求院舍員工閉環管理，實際運作有困難，亦僅對100多間未爆疫院舍有幫助，而3月18日前完成全港1,000多間院舍院友百分百接種方案，在現有外展接種人手下，若不想設法「求才」難如願，籲增設長者隔離設施及暫託中心措施要快，將公院轉指定醫院也要夠多夠快。

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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【18:37】香港電影金像奬協會有限公司宣布，由於本港新冠肺炎疫情依然嚴峻，「第四十屆香港電影金像獎」暫定延至2022年6月舉行。頒獎禮將因應疫情走勢再行斟酌細節，有關安排容後公布。

【16:49】觀塘順天邨天瑤樓今午完成圍封強檢，政府宣布共有約1020人接受了檢測，當中共發現315宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率創圍封大廈新高，達30.8%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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【16:38】今日再多291患者死亡，死亡率0.46%，令第五波死亡人數共2,656宗。醫管局昨晚呈報68名病人情況危殆，另有107名病人情況嚴重，現有68名危殆病人正在深切治療部（ICU）留醫。

【16:34】今增25991確診，當中7宗輸入，25984宗本地確診，快速檢測平台增32766陽性個案。另外昨增27間院舍出現個案或爆發情況，當中有20 間安老院及7 間殘疾院舍，合共涉370宗個案，包括涉 278名院友及92 名員工。

【15:02】元朗嘉湖山莊賞湖居第五座解封，其間約700名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現40宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定的個案。至於同樣解封的屯門翠寧花園第4、5及6座，約2 470名人士接受檢測，發現246宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果為不確定的個案，確診率9.9%。

【15:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午3時起限制在屯門友愛邨愛明樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（10日）下午約一時完成行動。同時，葵涌石籬（一）邨石寧樓下午2時起亦圍封強檢，目標是在明日約中午12時完成此行動。

▼3月8日 疫情下的市況▼



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【14:25】政務司司長李家超今日（9日）上午到元朗新田村路視察接收第二個由中央援建的社區隔離設施。該項目位處前新田購物城，由發展商借出土地供政府迅速興建臨時隔離設施。到達後，李家超視察新田設施的新建單位及設施，並聽取相關工作人員介紹防疫設備、人手及醫療物資的準備情況。

【12:15】林鄭最後回應稱，現階段冇必要爭拗係共存及清零。港府不會用「躺平」態度，並不會話「見咁多感染唔做嘢，每一條人命都係寶貴。」

【11:42】林鄭：全民檢測仍在規劃中，快速測試令不需要全民檢測搵病人，現時暫不是優先工作。

林鄭解釋，全民強檢仍在規劃中，幾時啟動要視乎疫情及時機，若不做細化方案根本難妣執行。所以要正在做細化方案，確保人手、地點、資源及物資能準時到位。至於啟動時間要視乎何時能達至最佳效果。她指，由於已有大量市民每日進行快速測試，因此不需要透過全民檢測來找出確診者。因時每日都百多萬市民做快速測試，已可掌握香港情況，尤其已有申報機制。

她又指，進行全民檢測要綜合考慮，工作規模之大，要時間去細化處理。若沒有足夠數間動員人手物資是沒有可能進行。以在全港九新界尋找採樣場地為例，因要去仔細睇是否適合。現規劃籌備仍在進行，但非優先去做，會考慮及聽專家意見。

▼3月8日 疫情下的市況▼



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【11:15】另外，政府會推分層治療，有以下4個重點：

1. 設立更多長者隔離中心及暫託設施：

讓病情較輕或已穩定長者病人入住。他伉仍需由醫護監察下，以防止病情反覆，因為讓這些長者返家可能會有病情惡化風險。由社署營運，已投入服務包括亞博1000多張床位，兩室內體育館改裝，分別位於彩榮路及石硤尾體育館。

在進行人手訓練後，會分階段啟用啟德郵輪碼頭1200張床隔離及暫托中心，另加7個室內體育館等改裝成隔離及暫托社區設施，

由於每間暫託中心，需要有一定醫護人手及照顧員才可投入服務，已叫私家醫院協助，照顧員方會面雙軌並進，提高誘在本地招聘，同時從內地輸入照顧員。

2. 加強支援長者及殘障院舍

院舍將進行閉環管理，安排專用酒店及專車予照顧員閉環照顧入住，以免將病毒帶入院舍。率先在未發生疫情爆發院舍進行閉環管理。林鄭表示，雖然數字已不多，但仍要優先加強保護；同時為院提供足夠防疫物資及口罩；並爭取在兩周內、即3月18日前，完成全港1千多間院舍院友疫苗接種，以第一劑計算。

3. 支援無病徵或輕微病徵長者居家隔離

為長者提供更豐富的物資包，有快速檢測包、中成藥、溫度計及健康手冊等，由專人主動致電查詢身體情況、臨床評估或做遙距診症醫療熱線，為家居隔離長者提供專用醫療熱線。如需睇醫生，會優先獲17間指定診所名額，並可預先預約專車，優先到指家診所。若有惡化，會即時安排入院。

4.防治重症藥物

醫管局已成功購入數量足夠的兩款新冠口服藥，一隻已正在使用，另一款將於下周來港。感謝輝瑞及默沙東藥廠，在事件上為香港作好大努力。

【11:12】港府將聯同醫管局推4大措施，涉1.6萬張新冠病床：

1.將伊院改為救治新冠患者指定醫院，未來4天轉移非新冠病人去其他醫院，今起唔收非新冠病人，消防全面配合轉移病人和進急症室的工作安排



2.早前公布天水圍醫院、北大嶼山醫院400多張病床改接收患者外，盡快將其餘HA部門整體一半普通病床、復康、急症病床改為接收新冠病人、約9000張改收新冠病人，希望私院配合幫助接收病人。



3.請中央派內地醫療團隊支援香港，提升北大嶼感染控制中心的820張負氣壓床臨時醫院、亞博，將呢兩合設施的醫療人手，提升救重症能力



4.爭取中央援建落馬洲河套區應急醫院，由內地醫療團隊服務，爭取4月內可分階段投入開始



【11:08】林鄭戴口罩宣布今日主持疫情記者會，並宣布由今日起，除周二要舉行行會，每日會與相關局長交代疫情工作進展，亦會借發布會澄清坊間謠傳，提供更權威的說法，畀個機會我地回應傳媒朋友針對抗疫措施的提問。

【10:09】消委會今日開網上記者會，其中發布了快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器，消費者可透過瀏覽器，揀選快測包；另矛，該會亦同時製作搜尋攻略，教導消費者如何使用搜尋器。

按此：快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器快速抗原測試包搜尋使用攻略

【10:06】第五波疫情嚴峻，不少患者須「留家抗疫」。立法會議員鄭泳舜表示，確診者因致電政府熱線無人接聽、難以獲取所需物資而感到沮喪，直言支援有滯後，促請當局增聘足夠人手，在指定時間內把物資送到求助者手上。



對於有指私家診所拒收發燒病人，香港西醫工會會長梁漢輝認為屬個別問題，業內沒有統一指引，不排除醫生有防疫裝備、年紀、人手等因素考慮。

【07:30】第五波疫情失控，大量患者確診後未能及時送院，只能居家隔離至康復，期間不少聲音抨擊政府當局朝令夕改，以致資訊混亂，令市民無所適從，卻缺乏統一公布消息的渠道。其實商經局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，惟系統設計至今從未啟用。有資訊科技專家直言，政府過於依賴傳媒發放消息，建議採用該系統一發放抗疫資訊。「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」

▼3月8日 疫情下的市況▼



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【07:00】第五波疫情院舍爆疫情況嚴峻，有690間安老院舍均出現個案，佔全港86.9%，涉及逾1.6萬名院友，佔整體安老院舍院友數字逾兩成。按死亡數字計算，有1.3%安老或殘疾院舍的院友死亡。惟業界擔憂公布的數字遠遠不足以反映現實，有不少院友快測陽性但未及呈報，估算可能有一半原有已感染。

▼3月8日 市面情況▼



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▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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▼3月7日 市民到臨時服務中心查詢新一輪電子消費券▼



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▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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▼3月8日 香港市況▼

