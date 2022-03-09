浸大為新冠病人提供免費中醫　視像問症兼送藥　每日可服務1千人

第五波疫情持續，香港浸會大學上月中推出網上中醫診症服務，免費為非病情危急的新冠病人診症、配藥及送藥上門，每日可服務1000人，亦會提供心理情緒支援。

對於較受市民歡迎的3款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣」，浸大中藥學院教授提醒，藥物並無預防新冠病毒的功效，若非染疫，不建議市民食用，服用後感到不適應向中醫求診。



香港浸會大學上月中推出網上中醫診症服務，免費為非病情危急的新冠病人診症、配藥及送藥上門，每日可服務1000人，亦會提供心理情緒支援。（歐嘉樂攝）

根據病人的病徵及體質處方

浸大的中醫團隊於上月中旬已推出網上中醫診症服務，針對未獲安排入院、沒有危急病情的患者，醫師會透過WhatsApp視像為患者診症，根據病徵和體質處方，並提供配藥及派藥上門的服務，費用全免，已服務逾8000人。

服務亦擴展至安老院舍

由於公眾對服務反應踴躍，浸大設立了「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」，集中處理相關服務，現時每日最多可服務達1000人，並有40名中醫師進行診症。網上診症服務亦擴展至安老院舍，為院舍的長者及員工遙距診症和送藥，更提供情緒支援服務，至今已安排64間安老院舍參與。

香港患者普遍出現濕邪情況

中醫藥學院臨床部主任卞兆祥教授指，網上診症無法為病人把脈，所以醫師問診時會更詳細彌補不足，又提到根據臨床經驗，香港的新冠患者普遍出現「濕邪」的情況，多半會有腹瀉、脷苔厚及頭重如裹的徵狀，學院因此制定了《香港新型冠狀病毒感染中醫診療方案》，為診療提供規範。

卞教授亦提到，雖然有發高燒、咳血、咳黃痰等的重症人士使用網上診症服務，但若病人的出現呼吸困難，需要輸氧的話，會建議他們到醫院求診。

卞兆祥指，香港的新冠患者普遍出現「濕邪」的情況，多半會有腹瀉、脷苔厚及頭重如裹的徵狀。（歐嘉樂攝）

卞教授澄清3款抗疫中成藥的適用情況：



「連花清瘟膠囊」：適用於發高燒、怕凍、肌肉痠痛、痰多、咳嗽及大便乾硬的情況



「金花清感顆粒」：適用於發燒、怕凍，喉嚨乾澀、喉嚨痛、咳嗽的情況



「藿香正氣片」：適用於頭痛、腹瀉、腹漲、嘔吐的情況

