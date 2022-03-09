醫療事故｜威爾斯醫院開漏類固醇口服藥　八旬翁一日半不治

沙田威爾斯親王醫院今晚（9日）公布一宗醫療事故。一名老翁因反應緩慢及昏厥，本月1日被送到該院急症室，他患有多種慢性疾病，需長期服用口服類固醇藥物「乙酸皮質醇」 (hydrocortisone)，醫生為他靜脈注射方式給予乙酸皮質醇，直至本月4日早上停止，但之後沒有恢復處方口服乙酸皮質醇，病人翌日晚上7時量度不到血壓，急救後半小時宣告死亡。



老翁在3月1日因反應緩慢及昏厥，被送到沙田威爾斯親王醫院急症室救治。(資料圖片)

威院成立根源分析委員會詳細調查事件

院方表示，該名一名81歲男病人，入院時檢查顯示病人低血壓及肺部有感染，院方安排病人入住內科病房。醫生因應病人臨床情況，以靜脈注射方式給予乙酸皮質醇，病人情況其後好轉，醫生於3月3日曾調整其劑量，並於3月4日早上停止靜脈注射乙酸皮質醇，惟未有恢復處方口服乙酸皮質醇。院方稱病人其後血壓一直穩定，至3月5日晚上7時05分量度不到血壓，醫生立即為病人施行急救，惟病人最終於當晚7時33分離世。即由停藥至死亡相距約一日半。

院方對病人離世感到非常難過，已與病人家屬解釋事件，並致以深切歉意和慰問。院方會繼續與家屬保持密切溝通，提供一切可行協助。院方已向死因裁判官呈報個案，並會配合調查工作。

威院稱非常關注今次事件，已將事件列為醫療風險警示事件並向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會詳細調查事件經過及作出改善建議。

▼3月8日 市面情況▼



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乙酸皮質醇是一種類固醇，主要用途是紓緩各種炎症，包括輕微的皮膚發炎如濕疹、急性過敏反應如上呼吸道血管性水腫和過敏反應、腎上腺皮質功能不全的替代治療，或嚴重的炎症性腸病潰瘍性結腸炎。