醫療事故｜威院加熱冷卻儀水樣本含非結核分枝桿菌　15病人曾使用

威爾斯親王醫院今晚（1日）公布，10月底為一款用於心胸外科手術的加熱冷卻儀器進行例行檢驗，抽取水樣本化驗，11月中的化驗報告顯示其中一個水樣本含非結核分枝桿菌。發言人表示，有15名病人的心胸外科手術曾使用該儀器，未發現感染徵狀，相信事件對病人構成的感染風險很低。



威爾斯親王醫院公布，一款用於心胸外科手術的加熱冷卻儀器的水樣本，含非結核分枝桿菌。（資料圖片／龔嘉盛攝）

威爾斯親王醫院十分關注事件，隨即採取跟進措施。院方翻查手術紀錄，確定9月16日後有15名病人的心胸外科手術曾使用該儀器，已通知相關病人，當中並未發現有病人出現感染徵狀。由於病人不會與該儀器用水有直接接觸，院方進行風險評估後，相信事件對病人構成的感染風險很低。

該院已通知生產商跟進事件，已即時停用該儀器，加強清洗及更換喉管和零件，並安排改用另一加熱冷卻儀器，心胸外科服務維持正常，院方已向醫院管理局總辦事處通報事件，並會繼續密切監察病人臨床情況及跟進事件。發言人表示，一直定期在該儀器抽取水樣本化驗，對上一次抽取水樣本為今年9月16日，當時沒有驗出非結核分枝桿菌。