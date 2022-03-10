亞博有長者22日無洗澡　亦有因失聯以為家人離世　議員冀政府關注

立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會，今（10日）以視像形式舉行遙距會議，會上有議員提及從市民收取回來的個案，包括有長者在亞博隔離時已22日，卻沒有洗澡及落地；亦有家人與在隔離設施的長者失聯，家人甚至以為長者在設施內離世。希望局方可還長者「一個尊嚴」。

此外，局方亦進一步解釋疫苗通行證的豁免範圍，包括接受必要的政府服務的人士，例如前往換取消費券、商業登記牌照、或駕駛執照人士，亦可獲豁免。惟不少議員質疑豁免範圍太廣，希望可重新再檢視。



▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



+ 6

選委會界別立法會議員江玉歡表示，她收到有求助個案，指長者在亞博隔離時，已22日沒有洗澡及落地，雖然本來數天前可出院，但無人與老人院跟進，急症室求醫的長者更無水飲，另亦有家人與長者失聯，甚至有不少家人以為長者在隔離設施中離世，故希望局方可還長者「一個尊嚴」。

經民聯立法會議員梁美芬在會上亦指，她在十日間有兩名親人受感染，一人最終離世，一人正服用她贈送的中藥，現已接近康復，認為政府應顧及家居隔離的患者。

被問及已要求多少內地醫護人員來港負責做救治工作，食物及衞生局副局長徐德義表示，現時正積極與內地商討，本地醫療團隊亦要與內地溝通，覺得安排適合，才會繼續商討細節，至於屆時會安排服務那些崗位，則仍在商討中。

建議政府製作藥物清單

民建聯立法會議員葛珮帆亦指，現時只有中央贈送的藥物才獲豁免，例如金花清感顆粒、連花清瘟膠囊等。有團體向他們贈送連花清瘟膠囊，但不知道是否合法，擔憂未能幫助有需要的市民，她又指有義工拿簡體字版的連花清瘟膠囊給確診者，亦不知是否違法。她希望政府可製作清單，就中國藥物管理局、中國已列明可治療新冠肺炎的藥物，葛更認為，無論中藥或西藥都應獲豁免。

▼3月8日 疫情下的市況▼



+ 19

往取消費券人士可獲豁免疫苗通行證

局方今日亦有在會上解釋疫苗通行證的豁免範圍，包括接受必要的政府服務的人士，例如換消費券、獲取商業登記牌照、駕駛執照人士。在處所進行必需修理工作的人士、陪審員等，亦可獲得豁免，又舉例指，為餐廳的雪櫃、渠務進行維修的工人，即使他無接種疫苗，都能進入處所修理。不過，不少議員質疑，疫苗通行證的豁免範圍太廣，希望可重新再檢視。

豁免政策原意曾考慮內地專家

另外，條款亦包括獲行政長官批准的人士，局長可指明某類人士可豁免使用疫苗通行證。食物及衞生局首席助理秘書長（衞生）洪思敏指，該豁免「好窄」，必須對政府運作屬必要，情況極特殊，豁免時會涉及公眾利益。現時公務員已有接種要求，故不會隨便應用在公職事務上。

她又解釋初草擬條例時，已構想過不同例子，例如若非公務員，如內地專家要，進入指定處所進行符合公眾利益的事宜，但其疫苗接種尚未完全符合要求時，在得到行政長官批准下，便可進入有關場所。

▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



+ 3

現有機制下可進行特首選舉

亦有提問指特首選舉下的提名、活動安排，是否涉在禁止羣組聚集的規例下。食物及衞生局首席助理秘書長（衞生）陳尚敏表示，特首選舉可理解為符合公眾利益的事宜，條文容許政務司司長准許多戶聚集，豁免羣組聚集的附表1亦可新增項目。因此，當特首選舉進行時，可再檢視要使用那些條文，陳又指現時599章已有機制容許應該需要進行的活動。

▼3月8日 疫情下的市況▼

