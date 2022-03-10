緊急警示｜陳肇始：伊院警示有迫切性　研調整聲響籲市民勿關閉

政府昨日（9日）傍晚首次動用耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，發放伊利沙伯醫院已變成指定醫院的「緊急警示」，引來滿成風雨。食物及衞生局局長陳肇始今早（10日）解畫指，市民平日都會到該院求醫，認為有必要提醒市民避免前往，「如果繼續係咁樣（有病人求醫），佢就唔可以喺原定計劃嘅三四日內做好曬成件工作，咁所以呢個係同衞生事宜相關，咁呢個都係有緊急、有迫切性。」



（香港01記者截圖）

陳肇始早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，伊利沙伯醫院要轉為指定醫院，其急症室昨日起僅接收新冠和有生命危險的緊急病人，市民平日亦有機會前往該院，故認為有關資訊有時間性和迫切性，「如果繼續係咁樣（有病人求醫），佢就唔可以喺原定計劃嘅三四日內做好曬成件工作，咁所以呢個係同衞生事宜相關，咁呢個都係有緊急、有迫切性。」她強調，「呢個訊息希望可以最快、最能夠傳達到畀市民，如果唔係呢一類就唔好去急症室，以免去到大家唔知咁。」

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被問到決策機制，她表示，政府會整體考慮整件事的狀況而作出安排，沒有透露是哪一個部門決定發出緊急警示。對於外界批評昨日的警示事件，她形容是今次政府首次使用該系統發出緊急警示，會將市民的意見反映，「我留意到話個警示冇大問題，不過有埋個聲響就有啲……奇怪咁囉」，因此會考慮調校警示的聲響，又強調政府會透過系統，向市民發放緊急信息，呼籲市民不要關閉通知功能。

資訊科技界立法會議員邱達根則在港台節目表示，伊利沙伯醫院通知市民已轉為指定醫院是好事，「件事情我覺得本身係一件值得通知人嘅事，但係問題係係咪需要用呢個系統？因為呢個系統係一個緊急警示系統，好多國家、城市我相信都會有，不過人哋真係因為地震、海嘯、暴動先用。」

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邱反問其他醫院陸續變成指定醫院時，是否都會發出相關警示：「因為你發得多，大家都會疲勞加嘛，或者可能會熄咗佢，大家收到都唔當係一回事喇，違反咗呢套系統嘅原意。」

對於有聲音批評政府斥資1.5億建立相關系統，邱認為政府有招標過程，因此不會着眼於價錢，又形容緊急警示系統如「實驗室個緊急制，係一定要有嘅，你畀咗錢買咗，你可能永遠唔用佢，但你都要有嘅」，又指以往政府亦會使用短訊通知市民緊急訊息，認為政府應將資訊分類處理，將部份緊急訊息以短訊代勞。