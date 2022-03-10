封區｜觀塘順天邨天權樓完成圍封　邨內第4幢　揪361宗初陽個案

本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（9日）因有大廈污水樣本呈陽性而圍封5個屋邨的大廈，包括葵涌石籬（一）邨石寧樓、屯門友愛邨愛明樓及愛勇樓、屯門凱德花園一至三座、鑽石山帝峯豪苑、觀塘順天邨天權樓。6幢大廈已完全解封，合計有931宗初步陽性個案。



鑽石山帝峯豪苑於今早11時30分解封，約563名人士接受檢測，當中發現22宗初步陽性檢測個案，陽性比率為3.9%。



屯門凱德花園1至3座同樣於今早11時30分解封，其間631人接受檢測，當中發現43宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果為不確定的個案，陽性比例為6.8%。



屯門友愛邨愛勇樓昨午5時起圍封，共有770人接受了檢測，當中共發現153宗初步陽性檢測個案和24宗檢測結果不確定個案，陽性比率為19.9%。



觀塘順天邨天權樓昨午6時圍封至今午一時，1470人接受了檢測，當中共發現361宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果不確定個案，比例為24.6%。順天邨共有11幢樓，近日天璣樓、天榮樓及天瑤樓已相繼遭圍封強檢，其中天瑤樓共發現315宗初步陽性個案，比率達30.8%創圍封強檢大廈以來的新高。



鑽石山帝峯豪苑3月9日圍封强檢。（政府新聞處圖片）

鑽石山帝峯豪苑昨午5時起圍封，至政府今早約11時30分完成強制檢測行動，並正在進行執法行動，確認大廈內所有人士已接受強制檢測，而已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

約563名身處鑽石山帝峯豪苑內的人士接受檢測，當中發現22宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪186戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月9日 屯門凱德花園1至3座圍封檢測▼



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屯門凱德花園1至3座昨午4時起圍封，於今早約11時30分解封，在內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

631名身處屯門凱德花園1至3座內的人士，當中發現43宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，並已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府亦派員到訪348戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

屯門凱德花園3月9日圍封强檢。（政府新聞處圖片）

屯門友愛邨愛勇樓近兩成居民初陽

屯門友愛邨愛勇樓昨午5時起圍封，至今日上午約11時解封，770人接受了檢測，當中共發現153宗初步陽性檢測個案和24宗檢測結果不確定個案，陽性比例接近兩成。政府亦在「受限區域」內派員到訪約540戶，當中63戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

愛明樓亦於今早11時30分解封，其間1715人接受檢測，當中發現248宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，陽性比率為14.4%。

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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順天邨天權樓近4分一人確診

觀塘順天邨天權樓昨午6時圍封至今午一時才解封，1470人接受了檢測，當中共發現361宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果不確定個案，比例為24.6%。到訪約1010戶，當中129戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

觀塘順天邨天權樓3月9日圍封强檢。（政府新聞處圖片）

葵涌邨石籬（一）邨石寧樓亦於今早11時30分解封，其間約960人接受檢測，當中發現104宗初步陽性檢測個案，沒有檢測結果待定的個案，該大廈的初步陽性比率為10.8%。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月24日至3月9日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於3月11日或之前接受強制檢測。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。