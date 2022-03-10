回應抗疫主管公開信　林鄭否認各自為政：海量個案超越應對能力

一名負責抗疫的前線主管早前透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，透露當局派發電子手環和物資的進度嚴重落後，有約八成患者欠支援，更直斥欠缺能統領全局的人，不同政府部門各自為政。特首林鄭月娥在今（10日）早的記者會上回應，指每日派發「海量」的抗疫包，每個環節難均難以跟原來的政策處理，廉政公署及六大物流公司亦已協助工作，她又指，檢測工作和興建抗疫設施可以「借力」，但送物資無法聘請內地工人。



一名不願具名的前線抗疫主管，透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，透露八成在家隔離的患者欠支援。（香港01記者攝）

一日內要處理5萬多人 林鄭形容工程好大

林鄭月娥表示，有看過該封公開信，了解到該主管為參與資料辦工作，負責派發家居支援物資包，她說：「每一個環節當要應對海量個案嘅時候，係難以完全按著政策措施設計，每一個環節嘅謹慎程度去做。」她表示，市民家居隔離下，希望馬上送上抗疫資訊包，可以有快測包、中成藥、探熱針等物資，及指定診所、抗疫資訊等的資訊，但昨天連同快速測試確診個案有接近5萬多個案，一日之內要去5萬多人士，「係好大工程」。

廉署總部亦變成物資包分流點 林鄭：個量大到冇辦法全按指標嚟做

她指，前日已經做到派發接近2萬個個案，並且已「全政府動員」，連廉政公署署總部亦變成物流承辦商，處理取地址資料及物資包等，以進行送貨，認為公開信指責政府各自為政、無努力做，是「不攻自破」。

她表示，情況並不僅是效率問題，因目前要處理的數量是：「超越咗任何一個城市喺咁短時間要應對嘅能力」。她指：「現時量係大到冇辦法完全按希望做到嘅指標嚟到做，希望大家都理解」。她又說，在檢測、物資、興建設施等工作上都可向內地「借力」，但物流上無法做到。