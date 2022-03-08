韓正關注私家醫院｜消息：私院聯會傍晚晤特首　商討協助公立醫院

國務院副總理韓正關注本港私家醫院拒收確診病人情況，據了解，私家醫院聯會今（8日）傍晚與特首林鄭月娥會晤，商討私家醫院如何協助抗疫，料私院會作出讓步，包括接收更多非新冠病人，以便公立醫院騰空更多病床接收確診患者。

本港目前最少有6間私家醫院為確診病人診症，包括荃灣港安醫院、養和醫院、聖保祿醫院、中大醫院、港怡醫院及明德國際醫院。



明德國際醫院今日表示，門診部會為有呼吸道症狀的病人和新冠輕症病人提供支援，病人可接受醫生診症、獲取基本藥物和醫療建議，但診症前必須先預約（電話 2849 1500 ），並在到院後先作快速新冠檢測。

聖保祿醫院稱已醫治4名入院後檢測呈陽性但一直未能獲醫管局接收的病人。（資料圖片／麥凱茵攝）

聖保祿醫院發言人日前表示，2月底為響應食衞局呼籲，院方人手緊張情況下，仍撥出20張病床接收醫管局轉介的非新冠病人，至今已醫治20名復康病人，其中5人為90嵗以上，包括各類骨折，中風，多種長期病，長期臥床護養等，最近亦撥出12張兒科病床，正等待醫管局轉介。醫院去年服務逾4,300名醫管局轉介病人進行電腦掃描和磁力共振檢查，超過250名病人進行各類手術，並撥出四分一名額接收醫管局洗腎病人。發言人續指，醫院曾動用院內爲數不多的高規格隔離病床，醫治4名入院後檢測呈陽性但一直未能獲醫管局接收的病人，又在能力許可下，處理輕症新冠病人。

荃灣港安醫院日前則表示，若有已經入院病人檢測陽性，會繼續盡力讓病人留院內接受醫治，是繼養和醫院、中大醫院後再有私家醫院應允治療確診病人。

港怡醫院港怡醫院則表示，一直積極支援香港的抗疫工作，有為輕症的新冠肺炎病人提供門診服務。（資料圖片)

港怡醫院指，一直有為輕症新冠病人提供門診服務，另已接收逾百名獲轉介的公立醫院病人，另將於3月份額外推出免費視像會診服務，協助居家隔離確診者及其他有醫療需要的市民。

中文大學醫院則由昨日起啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠病人，今日疫情記者會則透露，院方已接收4名新冠患者，年齡介乎64至83歲，全部病情穩定，將於中大醫院接受短期康復治療。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼

