疫情下視像會診要求增　養和醫院現每日40名額　視乎情況可增一倍

養和醫院早在兩年前已展開視像診症服務，現時每日提供40個預約名額，收費為320至560元。養和醫院表示，第5波疫情下，新冠肺炎病人預約視像診症需求大增，3月7日至14日已有150人預約，當中9成為新冠病人，院方將視乎情況，最多可加開一倍名額。



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養和醫院副院長陳煥堂表示，醫院於2020年4月開始設有視像診症服務，至去年底已服務約6,000名病人，初時服務難以或不願在疫情下到醫院覆診的長期病患，亦有病人希望可做病毒檢測。他稱初時長期病患接受視像診症後，需由家人到院取藥，惟現時醫院已提供送藥上門服務，上午看診下午即可有藥，但需收取相應運輸費用，藥劑師亦會隨即致電病人，交代服藥注意事項。

兒童接受視像診症較困難

他表示，現時醫院每日有兩名醫生提供視像診症服務，每日共有40名額，市民可提早一、兩天上網預約，若經醫生診症後，認為病人需作進一步診症，則會讓病人到醫院作檢查。他又稱有關服務較適合已有病歷紀錄的舊症病人，兒童診症方面則較為困難，「有時媽咪講唔到兒童幾重，唔知點開藥」。

他又稱視像會診亦應用在門診方面，如病人到門診求診時，會先請病人到院外帳幕進行視像會診並即場取藥離開，醫生亦會按需要到帳幕為其進行檢查，如聽肺、㩒肚等。

2、3成醫護因疫情未能上班

被問及醫院人手問題，他稱現時醫院有2至3成醫護人員因不幸染疫或被列作密切接觸者而未能上班，醫院轄下的中環家庭醫學及基層醫療中心因護理人員不足，將於下周一(14)起暫時關閉，屆時可騰出醫生人手，料可多2、3名醫生提供服務，增加多1倍預約名額。

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