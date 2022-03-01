嬰幼兒感染要留意呼吸　養和兒科醫生提醒若出現眼紅需馬上求醫

第五波疫情出現大量兒童感染，數名兒童死亡。養和兒童呼吸科專科醫生吳國強表示，若兒童不幸中招，家長要留意他們的呼吸，從而判斷是否有呼吸困難，若如獅吼聲要留意；如果出現眼紅等4種情況，代表病毒引發兒童多系統炎症，有可能導致心臟衰竭，這些情況都要馬上看醫生。



染疫兒童出現低燒，反而可以減低病毒的增生；不過當體溫升至攝39度或以上，可持續留意症狀及服用退燒藥控制病情，用溫水他們抹擦身體，有助散熱，及避免持續高燒而出現的其他併發症。



照顧者為兒童利用快速測試檢測，要留意採樣時，插入棉籤的角度要垂直沿著鼻腔底部，以免傷及鼻骨。



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聽呼吸聲可推測病情 留意4種情況要即求醫

養和兒童呼吸科專科醫生吳國強表示，家長可留意小朋友出現的病情，先處理基本狀況，再視乎病情送院。他指感染新冠病毒的嬰幼兒咽喉位置有可能發炎，導致呼吸困難、氣喘，吸氣時發出如獅吼的氣聲；當病毒進入肺部時，有呼吸衰竭風險，家長可留意兒童發病時呼吸的困難程度。

另外病毒都會引發兒童多系統炎症，他指如出現持續發高燒、 痾嘔肚痛、眼紅、嘴唇舌頭發炎等4 種情況，有可能導致心臟衰竭，這些情況都要馬上看醫生。

養和兒童呼吸科專科吳國強醫生。（養和醫院提供圖片）

遇嬰幼兒昏迷 送院前要助打側躺臥、頸部向後微仰高

家長如發現嬰幼兒呼吸困難，吳國強提醒應讓他們坐好，不應躺下，身體稍微向前傾；不應餵食或喝水，因爲呼吸困難時有可能「濁親」；如果出現嘔吐，小朋友應要側睡，讓身體内的嘔吐物流出，不會卡在喉嚨或倒流入肺部。

如出現昏迷症狀，應檢查脈搏跡象、有沒有呼吸等；若無呼吸跡象時，可即時做人工心外壓及人工呼吸。他指如果嬰幼兒昏迷時仍然有呼吸脈搏，家長可讓他們打側躺臥，頸部向後仰高少少，然後馬上送往急症室。

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若兒童高燒可用溫水抹擦身體助散熱

吳國強補充，出現發燒症狀可能是好事及一個身體的訊號。因為溫度提升至超過攝氏38度，可以減低病毒的增生，令感染可以較易控制，故發燒可以抵抗疾病；但溫度太高，以39度以上為準則，會帶來不舒服感覺，這時可以服用退燒藥，目的在控制身體情況，以免因持續高燒而出現其他併發症，非一下子熄滅病毒。家長同時可以以溫水抹擦身體，有助皮膚血管擴張散熱。

吳國強又提及一種情況，如果小朋友感染病毒但沒有出現任何病徵，家長可以留意補充水分，需要比平日多20%的水分攝取量、足夠的食物營養及維他命C及D。

家長都可以為小朋友用快速測試包，將棉籤測試棒向鼻孔後方垂直插入，沿著鼻子底板位置插入鼻孔旋轉數次。他提醒棉籤不要向鼻子上方鼻骨位置，否則會帶來疼痛。

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